Serie B: colpo salvezza dell’Ascoli contro il Lecco, buona la prima per Carrera

SERIE B

I marchigiani superano 4-1 in rimonta i lombardi nell’esordio dell’ex Juventus e Bari sulla panchina bianconera

© italyphotopress Si completa il quadro della 30a giornata di Serie B: ottimo esordio per Massimo Carrera sulla panchina dell’Ascoli, che si impone per 4-1 sul Lecco e continua a sperare nella salvezza. I lombardi stappano la partita al 13’ con il rigore di Lepore, ma poi vengono ribaltati dalla doppietta di Caligara, arrivata con altri due tiri dal dischetto. Nella ripresa Bellusci e Duris chiudono i conti, trascinando i marchigiani a 31 punti in classifica.

Tre punti pesantissimi in ottica salvezza per l’Ascoli, che piega in rimonta 4-1 il fanalino di coda Lecco. Pronti via e i padroni di casa sbloccano subito il risultato sugli sviluppi di un corner, ma la rete viene annullata per posizione (piuttosto netta) di offside. Al 13’ però i lombardi passano in vantaggio: calcio di rigore assegnato dopo un lungo controllo al Var a causa di un fallo di mano di Zedadka, con Lepore che non perdona e batte Viviano dagli undici metri. Tre minuti più tardi la scena si ripete, ma a posizioni invertite: Pablo Rodriguez viene sgambettato in area di rigore, con Caligara che trasforma dal dischetto l’1-1 al 19’. Gli ospiti spingono dopo il pareggio incassato, ma a pochi minuti dall’intervallo viene fischiato il terzo rigore di giornata, il secondo in favore dell’Ascoli per un fallo di Capradossi su Masini: dal dischetto Caligara sceglie lo stesso angolo e trova lo stesso esito, con i bianconeri che ribaltano il risultato si portano sul 2-1. Nel secondo tempo gli uomini di Aglietti cercano in tutti i modi di strappare il pareggio, cercando subito la conclusione in un paio di occasioni con Crociata e Lepore. Al 71’ i bianconeri mettono la partita in cassaforte, con la sassata da fuori area di Bellusci imprendibile per Melgrati, che vale il 3-1. Nei venti minuti finali gli ospiti provano ad accorciare le distanze, ma subiscono il poker di Duris all’86’, con un bel sinistro da fuori area che vale il 4-1 finale. Vince l’Ascoli e sale a 31 punti in classifica, in piena corsa per la salvezza. Dieci punti in meno invece per il Lecco, sempre ultimo a quota 21.

