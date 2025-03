Serie B, chiesto il rinvio di Pisa-Mantova: può slittare a domenica

"L'Arno è ancora sorvegliato speciale. L'allerta viene mantenuta di codice rosso perché siamo ancora sopra il secondo livello di guardia. Un allerta di codice rosso non permette lo svolgimento di eventi, come nel caso della partita di oggi tra Pisa e Mantova. Stiamo lavorando insieme agli organi preposti e con l'ok di Lega B, Pisa e Mantova per cercare di far disputare la gara domenica pomeriggio". Lo ha detto il sindaco di Pisa, Michele Conti, dopo la riunione di stamani in prefettura del coordinamento dei soccorsi. La richiesta di rinvio è già stata inoltrata dal prefetto Maria Luisa D'Alessandro alla Lega calcio. Il match è in programma alle 17,15 e sono oltre 8.000 i biglietti già venduti. Più di 409 tifosi attesi da Mantova. "Sono momenti delicati - ha concluso Conti - Serve pazienza e invito tutti alla calma. Non appena ci saranno delle notizie gli organi competenti le comunicheranno".