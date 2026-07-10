Serie B: campionato al via il 21/8, 4 turni infrasettimanali

La Lega Serie B durante l'ultima Assemblea ha definito le date che caratterizzeranno la stagione sportiva 2026/2027 per quella che sarà la 95/a edizione del campionato di B e il cui calendario sarà svelato mercoledì 22 luglio ad Ascoli presso il Teatro dei Filarmonici (inizio ore 18). Confermato il boxing day, saranno quattro gli infrasettimanali; il torneo si fermerà durante le pause nazionali, mentre la sosta invernale è prevista dal 28 dicembre all'8 gennaio con la 20/a giornata, prima di ritorno, che si giocherà sabato 9 gennaio. L'inizio del campionato è previsto per sabato 22 agosto, con open day venerdì 21 agosto, la fine è prevista nel weekend tra il 14 e il 16 maggio. Le pause previste per gli impegni delle squadre nazionali saranno tre: dal 21 settembre al 6 ottobre (sosta di due settimane consecutive), dal 9 al 17 novembre, dal 22 al 30 marzo. Quattro i turni infrasettimanali: martedì 27 ottobre, martedì 24 novembre, martedì 8 dicembre, martedì 2 marzo. Il turno natalizio si giocherà invece domenica 27 dicembre.