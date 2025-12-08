Logo SportMediaset

Calcio

Serie B, 500 tifosi del Bari in piazza contro la multiproprietà

08 Dic 2025 - 19:07

"Continueremo a sostenere la maglia, la città e la squadra, ma davanti all'immobilismo prenderemo delle iniziative di protesta": così uno dei leader della curva nord del Bari ha presentato la contestazione avvenuta stamattina in piazza prefettura, con quasi cinquecento persone presenti dietro lo striscione "Bari contro la multiproprietà". L'obiettivo dei Seguaci della Nord, il gruppo che unisce tutte le anime della curva, è chiedere un incontro tra la proprietà del Bari, detenuta dalla Fimlmauro dei De Laurentiis e le istituzioni, per chiedere chiarezza sui programmi del club. Durante il presidio c'è stato anche un incontro con il sindaco di Bari Vito Leccese e l'assessore Pietro Petruzzelli. Il primo cittadino ha così commentato il confronto: "Questa mattina ho incontrato una delegazione di tifosi del Bari, a margine della manifestazione promossa dai gruppi ultras in piazza Libertà. La richiesta che mi è stata rivolta è chiara: aprire un confronto con i vertici societari per comprendere quali siano le reali intenzioni sul futuro sportivo della squadra della città".

"Voglio essere altrettanto chiaro: un sindaco - ha sottolineato Leccese - non può imporre a un soggetto privato di vendere una società né obbligarlo a investire per raggiungere determinati risultati sportivi. Oggi, però, siamo a un bivio: serve chiarezza sulle prospettive del progetto sportivo, nel rispetto dei tifosi e del ruolo che Bari ha ormai nel panorama nazionale. Per questo chiederò al presidente Luigi De Laurentiis un incontro formale, con un unico obiettivo: chiarire quali siano le intenzioni per il futuro del Bari. Lo ripeto: non è nelle prerogative del sindaco imporre la vendita della società. Non prometto ciò che non posso garantire. Quello che posso assicurare è il rispetto dell'impegno assunto durante il Consiglio comunale monotematico sulla concessione dello stadio San Nicola dello scorso 21 febbraio". I tifosi hanno annunciato che non entreranno nello stadio, lasciando deserti gli spalti della Nord, e seguiranno la gara Bari-Pescara dall'esterno della curva. 

