Serie B, 500 tifosi del Bari in piazza contro la multiproprietà

"Continueremo a sostenere la maglia, la città e la squadra, ma davanti all'immobilismo prenderemo delle iniziative di protesta": così uno dei leader della curva nord del Bari ha presentato la contestazione avvenuta stamattina in piazza prefettura, con quasi cinquecento persone presenti dietro lo striscione "Bari contro la multiproprietà". L'obiettivo dei Seguaci della Nord, il gruppo che unisce tutte le anime della curva, è chiedere un incontro tra la proprietà del Bari, detenuta dalla Fimlmauro dei De Laurentiis e le istituzioni, per chiedere chiarezza sui programmi del club. Durante il presidio c'è stato anche un incontro con il sindaco di Bari Vito Leccese e l'assessore Pietro Petruzzelli. Il primo cittadino ha così commentato il confronto: "Questa mattina ho incontrato una delegazione di tifosi del Bari, a margine della manifestazione promossa dai gruppi ultras in piazza Libertà. La richiesta che mi è stata rivolta è chiara: aprire un confronto con i vertici societari per comprendere quali siano le reali intenzioni sul futuro sportivo della squadra della città".