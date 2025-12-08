Alisson: "Salah? Dispiaciuto, spero recuperi il rapporto con il club"

Alisson, portiere del Liverpool, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League con l'Inter. Interrogato sulla situazione relativa a Mohamed Salah, il portiere brasiliano ha risposto così: "Questa situazione non è semplice, ma fa parte del calcio. Salah ha l'amore di noi calciatori, della società e dei tifosi. Si tratta di una situazione particolare che riguarda lui e la società, mi dispiace personalmente perché Salah è una leggenda del Liverpool. Ho un bellissimo rapporto con lui, mi dispiace, ma ora siamo concentrati sulla partita con l'Inter". Rapporto recuperabile? "Penso di sì, è quello che spero che succeda. Ha vinto tanto con il Liverpool, ha fatto tanto per i Reds. Anche il club ha fatto tanto per lui, dandogli l'occasione di venire qui e vincere tutto in carriera. I suoi numeri sono impressionanti, spero che il rapporto venga recuperato".