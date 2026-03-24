Addio a Gino Paoli: dalla passione per il Genoa alla canzone per Fausto Coppi | Il saluto social del Grifone

"È finito il tempo di cantare insieme, ciao Gino". Con queste parole pubblicate sui social il Genoa ha voluto rendere omaggio a Gino Paoli, storico cantautore italiano e scomparso poco fa all'età di 91 anni. In più occasioni Paoli, nato a Monfalcone, aveva ribadito il suo grande tifo per il Grifone anche se di lui si ricorda una 'strana' proposta: unire il Genoa e la Samp per far andare tutti i genoani d'accordo. D'altronde per lui la grande rivalità tra i due club era solo "una saga paesana".