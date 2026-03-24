Addio a Gino Paoli: dalla passione per il Genoa alla canzone per Fausto Coppi | Il saluto social del Grifone
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"È finito il tempo di cantare insieme, ciao Gino". Con queste parole pubblicate sui social il Genoa ha voluto rendere omaggio a Gino Paoli, storico cantautore italiano e scomparso poco fa all'età di 91 anni. In più occasioni Paoli, nato a Monfalcone, aveva ribadito il suo grande tifo per il Grifone anche se di lui si ricorda una 'strana' proposta: unire il Genoa e la Samp per far andare tutti i genoani d'accordo. D'altronde per lui la grande rivalità tra i due club era solo "una saga paesana".
Ma il legame con lo sport del noto cantautore era più profondo: impossibile dimenticare la canzone dedicata a Fausto Coppi intitolata proprio come il nome del ciclista definito "un omino con le ruote contro tutto il mondo". Un'affermazione poetica che rappresenta al meglio l'essenza dell'essere ciclista. Da piccolo infine, Paoli si è avvicinato allo sport praticando boxe su spinta del padre. Un qualcosa che poi non è diventata una passione per la vita a differenza della musica dove ha lasciato un segno per sempre.