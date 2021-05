Serie A, via libera del Consiglio Figc al rinvio di un mese degli stipendi

SERIE A

"Lotito dovrà cedere la Salernitana entro il 25 giugno"

Il Consiglio federale della Figc ha deliberato il rinvio di un mese del pagamento degli stipendi di marzo per i club di Serie A. La scadenza slitta quindi da maggio a giugno. Durante la riunione è stato affrontato anche il caso Salernitana e l'assemblea ha stabilito che Claudio Lotito avrà tempo fino al 25 giugno per vendere la società. Pena la non ammissione al campionato. Getty Images

All'attuale proprietà del club campano sono stati riconosciuti 14 giorni in più per definire la cessione rispetto alla data per l'iscrizione al campionato. Secondo l'art.16 bis delle Noif è vietato avere posizioni di controllo su più società del settore professionistico.

TAVOLO TECNICO PER LA CRISI ECONOMICA DEI CLUB

"Tenuto conto delle difficoltà economiche del calcio professionistico, acuite dalla crisi generata dalla pandemia, il presidente Gravina ha istituito un tavolo tecnico con Lega Serie A, Lega B, Lega Pro, Aic e Aiac per agevolare un confronto anche con alcuni rappresentanti dei Club al fine di approfondire le soluzioni piu' urgenti e favorire le condizioni ideali affinche' il sistema torni in sicurezza. Nel frattempo, andando incontro alle esigenze piu' urgenti manifestate dall'assemblea dei club della massima serie, Gravina ha proposto al Consiglio, che ha approvato con voto unanime, di posticipare la verifica per i club di A del pagamento degli emolumenti di marzo nel mese di giugno, comunque necessario per l'iscrizione al prossimo campionato". E' quanto si legge nel comunicato della Figc, al termine del consiglio federale.

CASO SALERNITANA

"Al fine di garantire la regolarita' del campionato, secondo quanto previsto dall'art. 7 (comma 8) dello Statuto federale e dall'art. 16 bis (commi 1 e 2) delle Noif, il Consiglio Federale ha deliberato all'unanimita' quale termine per porre fine al perdurare della posizione di controllo (diretto e/o indiretto) di due societa' professionistiche il 25 giugno, ovvero 3 giorni prima dalla scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato". E' quanto si legge nel comunicato della Figc, al termine del Consiglio federale della Figc, in merito alla situazione della Salernitana, neopromossa in Serie A, di proprieta' di Claudio Lotito, patron della Lazio.

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI: ECCO I TERMINI

Il Consiglio Figc ha approvato il manuale delle licenze nazionali per la prossima stagione sportiva che prevede il 28 giugno come termine perentorio per la presentazione della documentazione per l'iscrizione ai campionati. L'8 luglio è prevista la comunicazione dell'istruttoria ai Club e il 15 luglio sarà convocato il Consiglio Federale per eventuali ricorsi.

NORMA ANTI SUPER LEAGUE

Il Consiglio Figc ha approvato ufficialmente la norma anti Superlega. "In conseguenza di quanto già inserito nelle Licenze Nazionali nella scorsa riunione ad aprile, il Consiglio ha approvato la modifica dell'art.16 delle NOIF in materia di decadenza e revoca dell'affiliazione, prevedendo che lo stesso Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, deliberi la decadenza delle società professionistiche dall'affiliazione alla FIGC se: a) partecipano a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC; b) disputano gare e tornei amichevoli senza l'autorizzazione della FIGC", si legge nel comunicato.

STOP TRASFERIMENTI SE SI SUPERA MONTE INGAGGI

Il Consiglio della Figc ha approvato i termini del tesseramento per la prossima stagione, che prevedono queste date per la campagna trasferimenti: 1 luglio - 31 agosto 2021 e 3 gennaio-31 gennaio 2022. Dal 24 maggio, inoltre, sara' possibile depositare accordi preliminari. Su proposta del presidente federale, e' stato approvato il principio di una nuova norma che impone il blocco della campagna trasferimenti per le societa' di Serie A e di Serie B che superano il costo complessivo del monte contrattuale determinato dai contratti pluriennali in essere per la stagione sportiva 2021/2022 e non prestano idonee garanzie per l'eccedenza. La determinazione nel dettaglio della nuova disciplina sara' approvata alla prossima riunione di Consiglio Federale, a seguito della riunione del tavolo tecnico sulla crisi economica convocato per venerdi' 21 maggio.