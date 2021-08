Serie A, Verona-Sassuolo: colpo di Dionisi al debutto

VERONA-SASSUOLO 2-3

Al Bentegodi, decidono i gol di Raspadori, Djuricic e Traorè, inutile la doppietta di Zaccagni per i gialloblù, in dieci per tutta la ripresa

Inizia con una vittoria il cammino in Serie A del Sassuolo di Dionisi, che al Bentegodi batte 3-2 il Verona. La sfida si sblocca al 32' con il gol di Raspadori su assist di Djuricic, che al 51' raddoppia. L'Hellas, in dieci per tutta la ripresa dopo il rosso nel recupero del primo tempo a Veloso, accorcia col rigore di Zaccagni (70'), ma Traore chiude i giochi al 77' con un favoloso destro a giro: inutile la doppietta di Zaccagni al 90'.

LA PARTITA

Un inizio di Serie A col botto al Bentegodi: Verona e Sassuolo danno vita ad una bellissima partita, ricca di gol ed episodi, vinta 3-2 dai neroverdi di Dionisi, alla prima nel massimo campionato da allenatore. Avvio favorevole ai gialloblù, che a partire dalla seconda metà del primo tempo sembrano schiacciare gli ospiti nella loro metà campo: al 24', Zaccagni sbaglia tutto solo in area, mentre sei minuti dopo Kalinic colpisce la traversa. Con grande cinismo, però, il Sassuolo riparte e, al 32', la sblocca: Raspadori riceve da Djuricic, mette fuori causa Gunter col controllo orientato e, a tu per tu con Pandur, non sbaglia, firmando il primo gol dei neroverdi in campionato. Nel recupero, la partita cambia ulteriormente: Miguel Veloso, già ammonito, interviene duramente su Djuricic e rimedia il secondo giallo, lasciando l'Hellas in dieci.

Nella ripresa, Di Francesco richiama uno spento Kalinic inserendo Cancellieri, ma al 51' arriva il raddoppio: splendida triangolazione tra Djuricic e Caputo, con il serbo che batte per la seconda volta Pandur. Al 70', il Verona accorcia le distanze con il rigore assegnato da Volpi per fallo di Toljan su Zaccagni, che dal dischetto spiazza Consigli e sigla il 2-1. Dopo sette minuti, però, il Sassuolo ritrova il doppio vantaggio: Traore recupera palla, scambia con Boga e dal vertice dell'area fa partire un destro a giro che finisce in rete con l'aiuto del palo e nonostante il tocco di Pandur. L'Hellas non molla e al 90' torna nuovamente in partita con lo splendido assolo di Zaccagni, che firma la doppietta e il 2-3. Nel finale, però, il Sassuolo resiste e porta a casa un successo tanto sofferto quanto prezioso: buona la prima per Alessio Dionisi, ko bruciante contro il suo passato per Eusebio Di Francesco.

LE PAGELLE

Veloso 4.5: Esordio da incubo per il portoghese: due cartellini gialli nel giro di dieci minuti costringono l'Hellas ad un secondo tempo con un uomo in meno. E, anche prima del rosso, poca qualità.

Kalinic 5: Sbaglia clamorosamente sotto porta colpendo la traversa da pochi passi, Di Francesco lo richiama in panchina ad inizio ripresa.

Zaccagni 7: La sua partita inizia con un clamoroso errore da pochi passi. Poi, però, è l'unico a lottare su ogni pallone e tiene in vita fino alla fine l'Hellas con la sua doppietta.

Raspadori 7: Il gol che apre il match riassume al meglio le sue grandi qualità. Gran controllo a far fuori Gunter e destro precisissimo sul primo palo, oltre a tanto lavoro alle spalle di Caputo.

Djuricic 7.5: Protagonista assoluto del perfetto debutto neroverde. Prima dà un gran pallone a Raspadori per l'1-0, poi causa il rosso a Veloso, infine realizza il raddoppio grazie ad uno splendido scambio con Caputo.

Traore 7: Entra indemoniato e sigla la rete che vale la vittoria con uno strepitoso destro a giro al termine di un'azione partita da un suo grande recupero.

IL TABELLINO

VERONA-SASSUOLO 2-3

Verona (3-4-2-1): Pandur 6; Dawidowicz 6, Gunter 5.5, Ceccherini 6 (dal 10' st Di Carmine 5.5); Casale 6 (dal 27' st Magnani 6), Hongla 5.5 (dal 10' st Tameze 6), Veloso 4.5, Lazovic 6; Barak 6.5 (dal 27' st Ilic 6), Zaccagni 7; Kalinic 5 (dal 1' st Cancellieri 5.5). A disp.: Berardi, Montipò, Cetin, Ruegg, Bessa, Frabotta, Ragusa. All.: Di Francesco 5.5

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 5.5, Chiriches 6 (dal 46' st Ayhan sv), Ferrari 6.5, Rogerio 6; Lopez 5.5, Frattesi 6 (dal 39' st Magnanelli sv); Raspadori 7 (dal 22' st Traorè 7), Djuricic 7.5 (dal 39' st Defrel sv), Boga 6; Caputo 6.5 (dal 46' st Scamacca sv). A disp.: Satalino, Pegolo, Haraslin, Peluso, Muldur, Oddei, Defrel. All.: Dionisi 7

Arbitro: Volpi

Marcatori: 32' Raspadori (S), 51' Djuricic (S), 71' rig. e 90' Zaccagni (V), 77' Traorè (S)

Ammoniti: Lopez (S), Veloso (V), Di Carmine (V), Djuricic (S)

Espulsi: Veloso (V) al 46' per somma di ammonizioni



LE STATISTICHE

• Il Sassuolo ha vinto la prima partita stagionale di Serie A quando ha esordito in trasferta per la seconda volta nella sua storia, dopo il successo per 1-0 in casa del Palermo nel 2016.

• Il Sassuolo è riuscito a segnare più di una rete al proprio esordio stagionale in Serie A per la seconda volta, dopo la vittoria 2-1 contro il Napoli dell'agosto 2015.

• Il Sassuolo ha trovato il gol per la 14ª gara consecutiva di Serie A, eguagliando la sua striscia più lunga di partite con reti all'attivo nella competizione stabilita tra dicembre 2020 e marzo 2021.

• Il Verona non ha vinto nessuno degli ultimi 10 incontri di Serie A (4N, 6P): gli scaligeri hanno registrato una serie di almeno 10 partite senza successi nella competizione per la prima volta da gennaio 2016 (24 gare in quel caso).

• Eusebio Di Francesco ha perso quattro dei suoi sei esordi su una panchina di Serie A (prima del Verona, fu sconfitto con il Lecce, il Sassuolo e la Sampdoria).

• Giacomo Raspadori è il secondo giocatore italiano nato negli anni 2000 ad aver trovato il gol in Serie A in tre stagioni differenti, dopo Moise Kean.

• Hamed Traore è il primo giocatore nato negli anni 2000 ad aver trovato il gol in Serie A in quattro stagioni differenti.

• Filip Djuricic ha sia segnato che servito un assist in trasferta nello stesso match per la prima volta in Serie A.

• Il Verona è l’unica squadra contro cui Djuricic ha segnato più di un gol in Serie A: tre reti per lui contro i veneti.

• Mattia Zaccagni ha segnato il suo secondo gol dal dischetto in Serie A, dopo la rete contro la Sampdoria a dicembre 2020.

• Zaccagni ha segnato la sua prima doppietta in Serie A, alla presenza numero 80 nella competizione.

• Zaccagni è il secondo giocatore del Verona ad aver realizzato una marcatura multipla in Serie A contro il Sassuolo, dopo Luca Toni nell’aprile 2015.