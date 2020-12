Serie A, Udinese-Crotone 0-0: Cordaz tiene su il muro dei calabresi

UDINESE-CROTONE 0-0

Il primo match della tredicesima giornata di Serie A vede Udinese e Crotone annullarsi. Finisce infatti 0-0 il primo dei due anticipi del turno infrasettimanale di campionato. Alla Dacia Arena sono i bianconeri a fare la partita, creando diverse occasioni da gol, soprattutto con Pussetto; Cordaz, però, è bravissimo a negare la gioia della rete agli uomini allenati da Gotti. L’Udinese interrompe la striscia di tre vittorie consecutive.

LA PARTITA

Non basta l’assedio del secondo tempo all’Udinese per trovare la quarta vittoria consecutiva in campionato. I friulani attacco molto, ma sprecano anche altrettanto e non riescono a sbloccare la gara. Un punto che comunque non dispiace a entrambe, con il Crotone che aggancia momentaneamente Torino e Genoa all’ultimo posto a quota 6 punti.

Partono meglio i padroni di casa. Dopo un primo squillo di Bonifazi, che prova a deviare di tacco da corner di De Paul (pallone alto), Arslan ci prova da fuori dopo una respinta difensiva di Golemic: tiro centrale e Cordaz para. Quest’ultimo si ripete al 34’ su Nestorovski, dopo un’azione solitaria di 40 metri da parte di De Paul. Un break dei calabresi nel finale di primo vede Messias ripartire e provare a una conclusione dai 40 metri; la sfera termina sul fondo. A inizio ripresa Arslan lascia partire una bellissima conclusione da fuori che sfiora il palo alla destra di Cordaz. Bello il tiro del tedesco di origine turca, ma il portiere del Crotone è comunque in gran serata e dice no in due tempi anche all’esterno destro di Molina da ottima posizione. A un quarto d’ora dalla fine, ecco la migliore occasione di tutto il match: ripartenza tre contro uno, con Deulofeu che serve De Paul, solo contro Cordaz, ma l’argentino non calcia e scarica su Pussetto, il quale spara contro il portiere del Crotone. È l’ultima opportunità di un match comunque gradevole. L’Udinese consolida la propria posizione a metà classifica e sale a 14 punti.

LE PAGELLE

Arslan 6,5 – Si dimostra molto volitivo e combattente in fase offensiva. Un suo gran tiro dalla distanza per poco non portava in vantaggio l’Udinese a inizio ripresa.

De Paul 6 – Prova in molte occasioni a rendersi pericoloso in attacco, ma non è fortunatissimo; troppo generoso nel servire Pussetto invece che tirare in porta.

Pussetto 5,5 – Gli vengono giustamente annullati due gol per fuorigioco, ma quando ha sul piede l’occasionissima per il gol vittoria non riesce a imprimere la giusta precisione per superare Cordaz.

Cordaz 7 – Si dimostra in grande serata il portiere del Crotone: i suoi interventi su Nestorovski e, soprattutto, su Pussetto tengono inviolata la propria porta.

Golemic 6,5 – Se non ci pensa Cordaz a negare la gioia del gol ai calciatori dell’Udinese, ci pensa il serbo a togliere le castagne dal fuoco, con alcuni buonissimi interventi difensivi.

Riviere 5 – Un po’ troppo avulso nella trequarti avversaria, anche se la sua prestazione non positiva è condizionata da una gara di gestione difensiva da parte del Crotone.

IL TABELLINO

UDINESE-CROTONE 0-0

Udinese (3-5-2): Musso 6; Becao 6,5, Bonifazi 6, Samir 6; Molina N. 6 (34’ st Stryger Larsen 6), Pereyra 6, Arslan 6,5, De Paul 6, Zeegelaar 6; Pussetto 5,5, Nestorovski 6 (20’ st Deulofeu 6). A disp.: Scuffet, Carnelos, Makengo, Walace, Lasagna, ter Avest, Mandragora, Palumbo, Rigo. All.: Gotti 6

Crotone (3-5-2): Cordaz 7; Cuomo 6, Marrone 6, Golemic 6,5; Pereira 6, Molina S. 6, Petriccione 6 (37’ Zanellato sv), Messias 6 (37’ st Dragus sv), Reca 5,5; Riviere 5 (10’ Eduardo Henrique 6), Simy 5,5. A disp.: Festa, Crespi, Luperto, Crociata, Rojas, Djidji, Siligardi, Ranieri, Vulic. All.: Stroppa 6

Arbitro: Di Martino

Ammoniti: Samir (U), Messias (C), Petriccione (C), Eduardo Henrique (C), Dragus (C),

LE STATISTICHE

L’Udinese è imbattuta da cinque partite di campionato per la prima volta da agosto 2019 (cinque anche in quel caso).

L’Udinese ha raccolto 11 punti nelle ultime cinque partite di campionato, dopo che ne aveva conquistati soltanto tre in tutte le sei precedenti di questa Serie A.

L’Udinese ha collezionato tre clean sheet nelle ultime cinque gare di Serie A, dopo che aveva subito almeno un gol in tutte le sei precedenti del torneo in corso (1.8 di media nel parziale).

L’Udinese non ha trovato il gol in cinque delle ultime otto partite di Serie A contro squadre neopromosse: tanti match a secco di reti quanti nei precedenti 42 di campionato contro queste avversarie.

Udinese e Crotone hanno pareggiato per la prima volta in cinque precedenti nel massimo campionato.

Il Crotone non ha trovato il gol in cinque delle ultime sei partite di Serie A, dopo essere rimasto a secco soltanto in una di tutte le sei precedenti nel torneo in corso.

Per la seconda volta in Serie A, il Crotone non ha segnato per tre match esterni di fila; la prima nel marzo 2017.

Il Crotone ha pareggiato due delle ultime tre trasferte di campionato (1P): tante quante nelle precedenti 25 partite casalinghe di Serie A.

Il Crotone ha infilato due risultati utili consecutivi (1V, 1N) in Serie A per la prima volta da aprile 2018 (tre in quel caso), con Walter Zenga in panchina.