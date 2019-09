Serie A, Torino-Lecce 1-2: i granata falliscono l'aggancio in vetta

TORINO-LECCE 1-2

Nel posticipo della 3.a giornata di Serie A il Torino perde in casa 2-1 contro il Lecce e non raggiunge l’Inter di Conte in testa a quota 9 punti. La squadra di Liverani passa al 35’ con la rete di Farias, nella ripresa prima Belotti pareggia su rigore al 58’, poi il subentrato Mancosu ribadisce in porta al 73’ dopo una respinta di Sirigu. Finale col brivido per un rigore non concesso ai granata nel recupero. Torino-Lecce: le foto del match ipp

LA PARTITA

Liverani non rinuncia a trequartista e due punte, Mazzarri piazza Baselli e Berenguer dietro Belotti. Entrambe le squadre però faticano a costruire palla a terra, il Torino vuole prima possibile la verticale profonda per il Gallo oppure una combinazione sugli esterni, il Lecce riparte per arrivare prima possibile dalle parti di Sirigu. La squadra di Mazzarri prova a forzare i ritmi con le corse di De Silvestri e Berenguer, ma al 35’ deve inseguire. Majer arriva sul fondo e mette all’indietro per Falco, rientro sul sinistro e parata di Sirigu che non può nulla sulla ribattuta di Farias che segna così il primo gol del campionato per i pugliesi. Torino che fatica a organizzare una reazione, c’è solo un colpo di testa di De Silvestri alto nel finale e all’intervallo i tifosi granata fischiano.

Mazzarri inserisce Zaza e il Torino riparte in avanti nel secondo tempo, con il nuovo attaccante subito protagonista. Tabanelli infatti commette fallo proprio sul numero 11 granata in area di rigore sugli sviluppi di un calcio d’angolo e per il direttore di gara si va dal dischetto. Belotti spiazza Gabriel e al 58’ il punteggio torna di nuovo in parità. Liverani risponde con Mancosu e Babacar, Torino che prova a vincerla con l’esordio di Simone Verdi, ultimo arrivo del mercato estivo, ma che si ritrova ancora sotto al 73’. Calderoni spara da lontano, Sirigu respinge e Mancosu al volo mette dentro a porta vuota. Lecce che insiste, Sirigu è strepitoso su Babacar dopo una grande giocata di un imprendibile Falco, dietro però la squadra di Liverani rischia quando Belotti chiude un contropiede trovando la risposta di Gabriel in angolo. Lecce che poi legittima il nuovo vantaggio con il possesso palla e diversi contropiedi pericolosi, al 90’ però rischia la beffa quando Verdi calcia forte verso la porta, Lucioni ci mette la testa e Gabriel i riflessi, mentre a Izzo e Belotti manca la lucidità per trovare il nuovo pareggio.

Recupero che si estende oltre i 4 minuti inizialmente assegnati e al 99’ Giua riguarda sul campo un abbraccio in area di Rispoli su Belotti senza però concedere rigore tra le proteste granata e i sospironi di sollievo di Liverani e di tutto il Lecce. Mazzarri non raggiunge Conte, ora da solo al comando della classifica con la sua Inter con 9 punti in tre giornate, per i giallorossi invece arrivano i primi tre punti della stagione.



IL TABELLINO

TORINO-LECCE 1-2

Torino (3-5-2): Sirigu 5,5; Izzo 6, Djidji 5, Bonifazi 6; De Silvestri 6 (35' st Laxalt s.v.), Baselli 5,5 (27' st Verdi 5,5), Rincòn 6, Meitè 5,5, Aina 5,5; Belotti 6, Berenguer 5 (1' st Zaza 6). A disp: Ujkani, Rosati, Lyanco, Lukic, Edera, Millico, Bremer. All: Mazzarri

Lecce (4-3-1-2): Gabriel 6,5; Rispoli 6, Lucioni 5,5, Rossettini 5,5, Calderoni 6; Tabanelli 6, Tachtsidis 6, Majer 6,5 (38' st Shakhov s.v.); Falco 6,5; Lapadula 5,5 (18' st Babacar 6), Farias 6,5 (18' st Mancosu 6,5). A disp: Vigorito, Riccardi, Vera, Petriccione, Benzar, Dumancic, La Mantia, Dubickas, Gallo. All: Liverani

Arbitro: Giua

Marcatori: 35' Farias (L), 13' st rig. Belotti (T), 28' st Mancosu (L)

Ammoniti: Berenguer (T), Farias, Lapadula, Tabanelli, Rispoli, Rossettini, Lucioni (L).

LE STATISTICHE

• Quella di stasera è la terza sconfitta casalinga per il Torino in un match di Serie A giocato di lunedì. I granata non hanno mai ottenuto una vittoria nelle gare interne del massimo campionato disputate in questo giorno della settimana (cinque pareggi e tre sconfitte).

• Il Lecce non vinceva in casa del Torino dal gennaio del 2000 (2-1 anche in quell’occasione il punteggio finale), e non conquistava tre punti in trasferta nel massimo campionato da aprile 2012 in casa del Catania.

• Il Torino ha subito almeno un gol in ognuna delle ultime sette gare di Serie A (inclusa quella di stasera), dopo aver registrato tre clean sheet nelle precedenti quattro di campionato.

• Era dal maggio 2009, contro il Genoa, che il Lecce non tentava almeno 19 conclusioni in un match in trasferta in Serie A.

• Diego Farias ha partecipato ad almeno un gol nelle ultime quattro presenze contro il Torino in Serie A (tre assist e la rete di questa sera).

• Tra Empoli e Lecce, Diego Farias ha partecipato a nove gol (cinque reti e quattro assist) in 18 presenze di campionato.

• L'ultimo gol del Lecce in Serie A prima di stasera, era arrivato a Torino contro la Juve nel maggio 2012. A segno in quell'occasione Andrea Bertolacci.

• Il Lecce ha trovato il primo gol in questo campionato con il trentaseiesimo tiro tentato.

• Andrea Belotti ha trasformato sei degli ultimi sette rigori assegnati al Torino in Serie A (aveva sbagliato l'ultimo in ordine di tempo contro il Sassuolo a maggio 2019).

• Questo è il secondo gol di Marco Mancosu in Serie A. Il primo era arrivato nel maggio 2007, contro l’Ascoli, quando indossava la maglia del Cagliari.

• Entrambi gli ultimi due gol di Marco Mancosu con la maglia del Lecce tra Serie A e Serie B sono arrivati in trasferta.

• Mancosu ha partecipato attivamente a 10 gol del Lecce nelle ultime 13 presenze tra Serie A e Serie B (sette reti e tre assist).