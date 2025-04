Serie A, Tony D'Amico premiato per la seconda volta miglior ds

Tony D'Amico riceverà il premio "Franco Janich" dell'Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi (Adicosp) come miglior direttore sportivo della Serie A per la stagione 2023-2024, quella dell'Europa League e del quarto posto in campionato dell'Atalanta, di cui è dirigente dal luglio 2022. Per il pescarese D'Amico, classe 1980, in forza alla società bergamasca dal luglio 2022, si tratta del secondo premio come miglior ds della serie A dopo quello per l'annata 2019-2020, quando ricopriva lo stesso ruolo nell'Hellas Verona. Il riconoscimento, intitolato allo scomparso difensore friulano che vestì 38 volte la maglia dell'Atalanta dal 1955 al 1958, verrà consegnato in una cerimonia di gala il prossimo 5 maggio a Roma.