Serie A, Spal-Sampdoria 0-1: Caprari regala il primo sorriso a Ranieri 

SPAL-SAMPDORIA 0-1

Prima pesantissima vittoria in trasferta per la Sampdoria in questo campionato. La formazione allenata da Ranieri trova il gol vittoria al 91’ grazie al colpo di testa vincente di Caprari (subentrato a Bonazzoli un minuto prima della rete) e vince così 1-0 al Paolo Mazza nello scontro salvezza contro la Spal. La prima mezz’ora viene dominata dai padroni di casa, che creano tre buone occasioni da gol, poi però gli ospiti, privi di Quagliarella, alzano il baricentro e colpiscono nel finale. Serie A, Sampdoria-Spal 0-1: le foto del match Getty Images

LA PARTITA

Dopo un colpo di testa alto sopra la traversa di Moncini, al 19’ ci prova Strefezza con un tiro al volo che sfiora l’incrocio dei pali. La Spal aumenta la pressione offensiva su entrambe le fasce e al 23’ crea una doppia occasione con Reca: l’ex atalantino preme sulla sinistra e fa partire un tiro potente, ma centrale, per la facile preda di Audero. Sulla ribattuta ancora Reca appoggia sul fondo. Dopo una prima mezz’ora dominata dai ferraresi, la Sampdoria (priva di Quagliarella) si rende per la prima volta pericolosa con un esterno collo di Bonazzoli dai 30 metri che sfiora il palo, anche se Berisha era comunque sulla traiettoria. Allo scadere del primo tempo la punizione dal limite di Gabbiadini si spegne sopra la traversa e così la Sampdoria rimane l’unica squadra di Serie A a non avere mai segnato nei primi tempi. I padroni di casa rischiano di far male a inizio ripresa, quando Strefezza vola sulla destra e mette dentro un cross rasoterra insidiosissimo; Depaoli interviene in scivolata, sventando un enorme pericolo per i blucerchiati. Quest’ultimi vanno in gol al 53’ con Felipe, ma viene annullato per fuorigioco. In generale, però, il secondo tempo riserva poche emozioni. Al 75’ un rilancio a vuoto di Vicari sta per liberare Bonazzoli davanti a Berisha, il quale riesce in qualche modo ad arpionare la sfera rischiando il rigore. Quando ormai la partita sembra destinata a terminare a reti bianche, arriva il colpo di scena al 91’: Igor si fa anticipare sulla destra da Depaoli, che crossa di prima intenzione e trova la testa di Ramirez. Sulla traiettoria s’inserisce Caprari (appena entrato al posto di Bonazzoli) che incorna nell’angolino basso. La Sampdoria strappa i primi tre punti in trasferta e aggancia il Genoa a 8 quota punti; la Spal sprofonda in ultima posizione.



LE PAGELLE

Caprari 7: gli basta appena un minuto scarso per decidere questa importantissima sfida salvezza. L’attaccante blucerchiato rileva Bonazzoli nel finale e trova al 91’ il colpo di testa che beffa Berisha e consente alla Sampdoria di abbandonare l’ultimo posto

Depaoli 6,5: il suo grande anticipo sulla fascia destra ai danni di Igor fa scaturire l’azione che poi porterà alla rete di Caprari, che viene servito da Ramirez, a suggellare un’ottima prestazione da parte dell’ex Chievo

Reca 6,5: è uno certamente tra i più positivi in assoluto della Spal. L’ex atalantino sfiora la rete con una doppia occasione a metà del primo tempo mettendo in seria difficoltà Audero con una botta dalla distanza

Kurtic 5,5: comincia in maniera promettente con una conclusione insidiosa che viene messa in corner da Thorsby. Poi però cala vistosamente con il passare dei minuti e la sua prestazione difficilmente può essere considerata sufficiente

Petagna 5: sempre un po’ troppo macchinoso nei movimenti. Non fornisce un grande contributo in zona offensiva e questo non aiuta tutta la squadra che, soprattutto nel secondo tempo, crea poche occasioni da gol



IL TABELLINO

SPAL-SAMPDORIA 0-1

Spal (3-5-2): Berisha 6; Tomovic 6, Vicari 5,5 (41’ st Jankovic sv), Igor 5; Strefezza 5,5, Valoti 5,5 (23’ st Missiroli 6), Murgia 5,5, Kurtic 5,5, Reca 6,5; Petagna 5, Moncini 5,5 (17’ st Floccari 5,5). A disp: Letika, Felipe, Mastrilli, Paloschi, Sala, Salamon, Thiam, Valdifiori. All: Semplici 6

Sampdoria (4-3-1-2): Audero 6; Depaoli 6,5, Ferrari 6, Colley 6, Murru 5,5; Thorsby 6, Vieira 6, Ekdal 5,5; Jankto 5,5 (29’ st Augello 6); Gabbiadini 5 (25’ st Ramirez 6,5), Bonazzoli 5,5 (45’ st Caprari 7). A disp: Falcone, Barreto, Bereszynski, Bertolacci, Chabot, Leris, Murillo, Quagliarella, Rigoni. All: Ranieri 6,5

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 46’ st Caprari

Ammoniti: Depaoli (Sa), Igor (Sp), Missiroli (Sp), Kurtic (Sp)

LE STATISTICHE

• La Sampdoria ha guadagnato quattro punti nelle ultime due gare di campionato grazie a due gol arrivati oltre il 90° minuto, con Ramirez (90’ 54’’ vs Lecce) e Caprari (90’ 32’’ vs SPAL).

• Claudio Ranieri ha conquistato cinque punti nelle sue prime quattro gare con la Sampdoria, due in più di quelli guadagnati da Di Francesco nelle precedenti sette gare sulla panchina blucerchiata in Serie A.

• La Sampdoria ha guadagnato i suoi primi punti in trasferta in questo campionato, dopo aver perso tutte le precedenti cinque gare esterne.

• La Sampdoria ha collezionato una vittoria esterna per la prima volta dallo scorso marzo in Serie A (5-3 vs Sassuolo) – due punti nelle precedenti nove trasferte per i blucerchiati.

• Per la prima volta in questo campionato la Sampdoria è rimasta imbattuta in due match consecutivi.

• La SPAL ha vinto solo una delle ultime otto sfide in Serie A (1N, 6P), restando cinque volte a secco di gol nel parziale.

• La SPAL non ha trovato la via del gol in due match di fila per la prima volta in Serie A nel 2019.

• La SPAL è rimasta a secco di gol in un match casalingo dopo aver trovato la rete in tutte le precedenti 13 sfide al Paolo Mazza in Serie A.

• Gianluca Caprari non andava a segno con un colpo di testa dall’ottobre 2017 in Serie A – sono tre i gol di testa dell’attaccante classe ’93 nella massima serie, di cui due in blucerchiato.

• Gastón Ramírez per la prima volta nel 2019 ha preso parte ad almeno un gol in due presenze di fila in Serie A – una rete e un assist nelle ultime due gare in campionato.

• Morten Thorsby ha collezionato la sua prima presenza in Serie A.

• Tommaso Augello ha collezionato la sua prima presenza in Serie A.