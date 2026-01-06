Serie A: si scalda la lotta-Champions, in campo Juventus e Roma

L'infelice pareggio contro il Lecce ha lasciato qualche scoria nella Juventus, che ha perso Kelly e Conceiçao: nessuno dei due dovrebbe recuperare, dunque Spalletti ha due frecce in meno al suo arco. I bianconeri, che hanno agganciato il quarto posto grazie al ko della Roma a Bergamo, cercano una reazione e il tecnico potrebbe anche utilizzare la psicologia. Mettere in panchina David dopo l'errore dal dischetto sarebbe una mazzata troppo forte per il canadese, che non segna da agosto ed è in grave difficoltà. L'ex Lille pòotrebbe dunque essere confermato tra i titolari, da capire se nel 4-2-3-1 visto sabato o nel "solito" 3-4-2-1. Per ora sembra vincere la seconda soluzione, con un mini-turnover e il duo Miretti-Yildiz dietro la punta. Koopmeiners scalerebbe in difesa, McKennie giocherebbe sulla destra con Cambiaso sull'altra fascia e Locatelli-Thuram in mezzo: panchina iniziale per Zhegrova e Openda. Il Sassuolo, tuttora privo di Berardi e di varie pedine-chiave, deve rinunciare anche a Volpato e dunque ha gli uomini contati in attacco. Si va verso l'impiego di Fadera con Pinamonti e Laurienté, in mezzo Thorstvedt è intoccabile e lo sono anche Matic e Koné. Difesa che aspetta il rientro di Coulibaly (Coppa d'Africa) e dei rinforzi, dunque non sarà toccata: Idzes-Muharemovic centrali, Walukiewicz e Doig terzini. I neroverdi, che non vincono da quattro gare (tre pareggi), vogliono sbloccarsi e difendere la top-10. La Juve, di contro, ha bisogno di una vittoria per consolidarsi nella lotta-Champions.