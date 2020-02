Serie A, Sampdoria-Napoli 2-4: decidono nel finale Demme e Mertens, non basta un Quagliarella show

SAMPDORIA-NAPOLI 2-4

Terza vittoria consecutiva in gare ufficiali per il Napoli, che vince 4-2 uno scoppiettante posticipo della 22esima giornata a Genova contro la Sampdoria. Al 3’ ospiti avanti con Milik; Elmas raddoppia al 16’, ma Quagliarella riapre i giochi al 26’ con un meraviglioso destro a giro al volo. Il fallo di Manolas su Quagliarella vale il rigore poi trasformato da Gabbiadini al 73’, ma a 7’ dalla fine Demme (primo Diego a segnare con la maglia del Napoli dopo Maradona, che segnò proprio con la Samp, il 10 febbraio 1991, l'ultima rete in azzurro) decide la sfida, prima del gol finale di Mertens. Serie A: Sampdoria-Napoli, le immagini del match

































































































Le foto più belle della gara di Marassi







































































































Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Primo tempo bellissimo a Marassi. Dopo nemmeno tre minuti di gioco il risultato è già sbloccato: cross al bacio di Zielinski dalla sinistra per Milik, che si smarca di Colley e in torsione spedisce il pallone di testa nell’angolino di testa. Il Napoli lavora bene anche sulla corsia di destra; il tocco centrale per Milik porta quest’ultimo a scaricare il sinistro da fuori, bloccato però da Audero. Al 16’, il 2-0 per gli uomini di Gattuso è servito: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Mario Rui, Di Lorenzo spizza sul primo palo e allunga la traiettoria sul secondo, dove si fa trovare prontissimo Elmas, la cui zampata col sinistro da distanza ravvicinata risulta vincente. Dopo una buona occasione per Insigne, che si era coordinato e aveva calciato senza dare forza, la Sampdoria dimezza lo svantaggio con l’ennesimo gol messo a segno da Quagliarella contro la sua ex squadra (e per giunta è ancora una volta meraviglioso): sulla sventagliata di Ekdal, il capitano dei blucerchiati sfrutta la scivolata di Hysaj e si coordina perfettamente al volo col destro dal limite senza dare scampo a Meret, che riesce solo a toccare sulla sua sinistra il pallone destinato nell’angolino basso. Il Ferraris s’infiamma su questa rete capolavoro (l’ottava dell’ex Udinese e Juventus in cinque partite contro il Napoli) e già al 40’ potrebbe arrivare il 2-2: Jankto sulla sinistra mette al centro per Gabbiadini che viene murato, il pallone finisce di nuovo tra i piedi di Ramirez, che aveva cominciato l’azione, che colpisce il palo da due passi. Una splendida prima frazione di gioco si conclude con un’incornata di Milik ben respinta da Audero.



La ripresa non è da meno. Quagliarella da posizione leggermente defilata calcia sull’esterno della rete poi, al 55’, la Sampdoria troverebbe il pareggio con una bella girata in acrobazia di Ramirez, ma il Var suggerisce all’arbitro di andare a rivedere le immagini; un tocco di mano di Gabbiadini che aveva avviato l’azione del 2-2, convince così La Penna di non convalidare il gol dei padroni di casa. Anche agli ospiti viene annullato una rete, ma in questa circostanza si alza la bandierina per il fuorigioco di Zielinski dopo il palo colpito da Insigne. Il Var rimane comunque molto vigile e contribuisce ad assegnare il rigore alla Sampdoria per un fallo di Manolas su Quagliarella (che s’infortuna nella circostanza); ci pensa quindi Gabbiadini a trasformare il penalty, nonostante Meret intuisca la traiettoria. La bella rimonta blucerchiata s’infrange però all’83’, quando il Napoli torna definitivamente avanti: su un cross basso, Insigne calcia e colpisce in pieno Colley, la sfera però arriva a Demme, che di prima intenzione calcia a porta praticamente vuota e decide la sfida. Anche perché, nell’ottavo minuto di recupero, Mertens mette la parola “fine” al match con un pallonetto dopo l’uscita di testa di Audero. Il Napoli sale in classifica e adesso torna a respirare profumo di Europa.



LE PAGELLE

Quagliarella 7 – Evidentemente fa fatica a segnare gol brutti (o anche semplicemente normali) contro il Napoli. Dopo il colpo di tacco al volo della scorsa stagione sempre a Genova, il capitano blucerchiato si ripete con un meraviglioso destro al volo che fa partire la rimonta, poi vanificata.

Ramírez 6,5 – Buona la prestazione dell’ex che meriterebbe di andare a segno; dopo avere colpito un palo, il gol lo riesce a trovare con una splendida rovesciata che sarebbe valso il 2-2, ma il Var gli toglie questa gioia per via di un precedente fallo di mano di Gabbiadini.

Colley 5 – Decisamente non proprio una serata fortunata per lui: dopo essersi perso Milik in occasione del primo gol (causa anche scivolamento), il gambiano rimette involontariamente il pallone sui piedi di Demme che segna poi il 3-2.

Milik 7 – Spacca in due la partita dopo nemmeno tre minuti dal fischio d’inizio con un bel colpo di testa; il polacco è spesso nel vivo dell’azione degli azzurri e sfiora nel primo tempo il 3-1 con un altro stacco in avvitamento che va vicino al secondo palo.

Demme 7 – Quattordicesimo giocatore diverso del Napoli a segnare in questa stagione; primo “Diego” ad andare in rete dopo 29 anni (l’ultimo fu un certo Maradona proprio contro la Sampdoria) ma soprattutto un gol che vale tre punti preziosissimi per Gattuso.

Manolas 5,5 – Commette un ingenuo fallo su Quagliarella che stava per costare due punti al Napoli. L’ex difensore della Roma soffre tantissimo le avanzate offensive degli avversari che non sempre riesce ad arginare.





IL TABELLINO

SAMPDORIA-NAPOLI 2-4

Sampdoria (4-4-2): Audero 5,5; Thorsby 6, Tonelli 6, Colley 5, Augello 5,5; Ramírez 6,5 (23’ st Maroni 5,5), Ekdal 6, Linetty 5,5, Jankto 6,5 (34’ st Vieira sv); Gabbiadini 6,5, Quagliarella 7 (30’ st Bonazzoli 5,5). A disp.: Seculin, Falcone, Ronaldo Vieira, Chabot, Barreto, Askildsen, La Gumina, Léris, Murru. All.: Ranieri 6,5

Napoli (4-3-3): Meret 6; Hysaj 5,5, Manolas 5,5, Di Lorenzo 6,5, Mário Rui 6; Elmas 6,5 (34’ st Politano sv), Lobotka 5,5 (16’ st Demme 7), Zielinski 6,5; Callejon 6 (28’ st Mertens 6,5), Milik 7, Insigne 6,5. A disp.: Karnezis, Ospina, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Allan, Llorente, Lozano. All.: Gattuso 7

Arbitro: La Penna

Marcatori: 3’ Milik (N), 16’ Elmas (N), 26’ Quagliarella (S), 28’ st rig. Gabbiadini (S), 38’ st Demme (N), 53’ st Mertens (N)

Ammoniti: Elmas (N), Jankto (S), Ekdal (S), Ramírez (S), Linetty (S), Demme (N), Politano (N)

Espulsi: –

Note: al 12’ st l’arbitro annulla, con l’ausilio del Var, un gol a Ramirez (S) per un precedente tocco di mano di Gabbiadini; al 28’ st l’arbitro assegna un rigore alla Sampdoria per un fallo di Manolas su Quagliarella dopo avere rivisto le immagini al Var



LE STATISTICHE

• Il Napoli ha vinto due incontri di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso settembre (rispettivamente contro Sampdoria e Lecce).

• Demme è il secondo “Diego” a segnare in Serie A con il Napoli, dopo Maradona, che realizzò la sua ultima marcatura nella competizione nel marzo 1991, in trasferta contro la Sampdoria.

• Sono 20 i punti della Sampdoria in questo campionato: non è mai partita peggio dopo 22 giornate di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (20 anche nel 1998/99).

• Era da marzo 2019 che il Napoli non segnava in Serie A nel corso dei primi tre minuti di gioco: anche in quell'occasione con Arkadiusz Milik, in trasferta contro la Roma.

• Arkadiusz Milik è andato a segno in tre delle quattro sfide di Serie A contro la Sampdoria.

• 15 dei 35 gol in Serie A di Arkadiusz Milik sono arrivati con il suo primo tiro dell’incontro.

• Eljif Elmas è il sesto giocatore macedone ad andare a segno in Serie A, dopo Pancev, Pandev, Ibraimi, Trajkovski e Nestorovski.

• In casa, era da marzo 2008 (contro il Catania, con l'Udinese) che Fabio Quagliarella non segnava un gol da fuori area in Serie A.

• Fabio Quagliarella è andato a segno in tutte e tre le gare di Serie A giocate al Ferraris contro il Napoli; inoltre ha segnato quattro gol delle ultime sei gare di campionato contro i partenopei.

• Era da maggio 2009 che il Napoli non subiva gol in almeno sette trasferte di fila in una singola stagione di Serie A.

• Per la prima volta in questo campionato, la Sampdoria è andata a segno nella prima mezzora di gioco.

• All’esordio nella competizione, Gonzalo Maroni (classe 1999) è il più giovane giocatore schierato dalla Sampdoria in questa Serie A.

• Era dal 2015/16 (con il Napoli) che Manolo Gabbiadini non segnava cinque gol in una stagione di Serie A.

• Secondo gol di Diego Demme nei cinque maggiori campionati europei, il precedente è arrivato con il Lipsia, contro il Friburgo nell'aprile 2017.