Serie A, Salernitana-Udinese 1-1: Dia risponde a Samardzic

salernitana-udinese 1-1

I friulani falliscono l'appuntamento con il primo successo della stagione. Secondo pareggio di fila per i campani

© Getty Images Non arriva la vittoria per Salernitana e Udinese, che non si fanno male nella sfida dell'Arechi. Silvestri e Ochoa sono i grandi protagonisti a Salerno, in un match che si conclude sull'1-1 e con tanto nervosismo nel finale. Succede tutto nella ripresa, col gran tiro al volo di Samardzic (57') e il pareggio di Dia (72'). Primo punto per i friulani mentre la Salernitana, reduce dal pari con la Roma, sale a quota due in classifica.

LA PARTITA

Salernitana e Udinese non si fanno male, dopo una sfida vibrante e ricca di occasioni: finisce 1-1 all'Arechi, con le reti di Samardzic (57') e Dia (72'). Sottil non può schierare Beto, che sta svolgendo le visite mediche con l'Everton, e battezza una nuova Udinese: con Thauvin c'è Lucca, che debutta in Serie A. Sono i friulani a partire meglio ed avere la prima occasione, con Walace che manca completamente la porta. Decisamente meglio Pirola, che sfiora la rete con un siluro dalla distanza e suona la carica per la Salernitana, pericolosa anche con Bohinen al 38'. La chiusura di tempo è tutta bianconera, con Ochoa a a salvare sul colpo di testa di Lucca (44') e sul fuoco amico di Pirola (48'pt). Si va così al riposo sullo 0-0, che viene subito messo in pericolo da Thauvin: la sua botta dalla distanza viene respinta coi pugni da Ochoa. Il messicano non può nulla, però, sulla conclusione al volo di Samardzic al 57': Lucca spizza per il serbo, che insacca con un tiro di ottima fattura l'1-0. I friulani vanno subito vicini al bis con Lovric, ma Kastanos li spaventa e impegna Silvestri. La conclusione del cipriota è la "sveglia" che aspettava la Salernitana, che infatti pareggia al 72': Candreva imbuca per Dia, che beffa il portiere sul primo palo e insacca l'1-1. I campani sfiorano anche il ribaltone col siluro di Martegani e con Candreva, che impegna nuovamente Silvestri. Ha una chance anche Jovane Cabral, prima che il nervosismo si impadronisca dei giocatori. Finisce 1-1 tra Salernitana e Udinese: i campani salgono a quota due punti, primo punto invece per i friulani dopo il tonfo contro la Juventus.

LE PAGELLE

Ochoa 7 - In una parola: salvifico. Almeno quattro parate decisive per proteggere una Salernitana decisamente fragile dal punto di vista difensivo. Sul risultato odierno c'è la sua concreta firma.

Botheim 5 - Spaesato e inconcludente il norvegese, che effettua un altro passo indietro. Non appena esce dal campo, la Salernitana inizia a giocare e rendersi pericoloso. In 62' non trova mai la posizione e risulta avulso al gioco.

Samardzic 6.5 - Il mercato è lontano e Lazar torna a disegnare calcio, dopo un'estate di sogni e delusioni: il tiro che porta il vantaggio l'Udinese è di pregevole fattura, così come le sue giocate con la suola. Si candida all'anno della definitiva esplosione.

Perez 5.5 - Si perde completamente Dia nell'azione del gol. Un errore da matita rossa che fa sfumare la vittoria dell'Udinese, in una giornata tutt'altro che irreprensibile per la retroguardia.

IL TABELLINO

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa 7; Lovato 5.5, Gyomber 6, Pirola 5.5 (39' st Legowski sv); Kastanos 6 (39' st Ikwuemesi sv), Bohinen 6 (8' st Martegani 6), L. Coulibaly 5.5, Mazzocchi 5.5 (17' st Bradaric 5.5); Candreva 6.5, Dia 6.5; Botheim 5 (17' st Jovane Cabral 5.5). A disposizione: Fiorillo, Costil, Sambia, Fazio, Bronn, M. Coulibaly. All. Paulo Sousa

Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Perez 5.5, Bijol 6, Kabasele 5.5; João Ferreira 5.5 (30' st Ebosele 6), Samardzic 6.5, Walace 6, Lovric 6 (35' st Oier Zarraga sv), Kamara 5.5 (35' st Zemura sv); Thauvin 5.5 (51' st Domingos Quina sv), Lucca 6 (30' st Success 6). A disposizione: Okoye, Piana, Guessand, Abankwah, Aké, Vivaldo Semedo, Camara, Zunec, Pejicic, Nwachukwu. All. Sottil

Arbitro: Massa.

Marcatori: 12' st Samardzic (U), 27' st Dia (S).

Ammoniti: Lovric (U), Kabasele (U), Botheim (S), Bradaric (S), Pirola (S), João Ferreira (U), Candreva (S), Walace (U)

LE STATISTICHE

• La Salernitana è rimasta imbattuta nelle prime due gare stagionali per la prima volta nella sua storia in Serie A.

• L’Udinese non ha trovato alcun successo nelle prime due gare stagionali in due campionati di Serie A consecutivi per la prima volta dal biennio 2009/10 – 2010/11.

• Dal suo esordio in Serie A nel 2007/08, nessun giocatore ha servito più assist di Antonio Candreva nella competizione (80, come Marek Hamsik).

• Boulaye Dia (17) ha eguagliato M'Baye Niang come terzo miglior marcatore senegalese in Serie A.

• Lazar Samardzic è l’unico centrocampista nato negli anni 2000 che è stato coinvolto in almeno 10 gol in Serie A dall’inizio della scorsa stagione (sei reti e quattro assist).

• Lazar Samardzic (sei) è uno dei due soli giocatori nati dal 1 gennaio 2002 ad aver segnato più di cinque reti in Serie A dall’inizio della scorsa stagione, insieme a Rasmus Højlund (nove).

• Dall’inizio della scorsa stagione, solo Beto (10) ha segnato più di Lazar Samardzic (sei) con la maglia dell’Udinese in Serie A.

• Lorenzo Lucca ha preso parte a un gol in un campionato italiano per la prima volta dal 6 maggio 2022, contro il Frosinone con il Pisa in Serie B (un assist).

• Il primo tiro nello specchio della Salernitana in questo incontro è arrivato solo al 70° minuto di gioco, con Grigoris Kastanos.

• Dopo Diego Perotti e Federico Fazio, Agustín Martegani è il terzo argentino a giocare in Serie A con la Salernitana nell’era dei tre punti a vittoria.

• Antonio Candreva ha giocato la sua 470ª gara in Serie A, eguagliando Franco Baresi al 27° posto tra i giocatori più presenti nella storia della competizione.