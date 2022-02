Serie A, Salernitana-Spezia 2-2: Manaj e Verde replicano alla doppietta di Verdi

SALERNITANA-SPEZIA 2-2

Alle due splendide punizioni del fantasista amaranto gli spezzini rispondono su rigore

Dopo il ricco calciomercato della Salernitana, inizia con un pareggio il nuovo corso della squadra di Colantuono. Finisce 2-2 all’Arechi contro lo Spezia e succede tutto nel primo tempo: padroni di casa due volte in vantaggio grazie ad altrettante punizioni spettacolari di Verdi, ma sempre ripresi da due calci di rigore trasformati da Manaj e Verde. Campani sempre ultimi in classifica, per Thiago Motta altro piccolo passo verso la salvezza. Getty Images

LA PARTITA

Verdi, Verde, Valeri e Var: nello scioglilingua dell’Arechi domina il “fattore V”, mentre in campo finisce con un pareggio 2-2 che permette allo Spezia di compiere un altro passo verso la salvezza e condanna la Salernitana a restare lontana tre punti dal penultimo posto. I campani schierano sette nuovi acquisti del ricchissimo mercato di gennaio (11 titolari tutti diversi rispetto all’ultimo turno di campionato) e nel fortissimo vento (a proposito di “fattore V”) di Salerno, l’inizio di partita è infuocato: dopo appena tre minuti Ribery conquista una punizione dal limite dell’area e Verdi trasforma alla sua maniera con una parabola che scavalca la barriera e non lascia scampo a Provedel. La reazione dello Spezia però è rabbiosa e sugli sviluppi di un calcio d’angolo Fazio scalcia Erlic in area. Dopo un lungo consulto col Var l’arbitro Valeri indica il dischetto: dagli 11 metri Manaj ristabilisce la parità al minuto 11’. I ritmi sono infernali e la Salernitana si ributta in avanti conquistando un altro calcio di punizione al quarto d’ora con Radovanic: Verdi si ripresenta sul pallone e mette a segno un autentico capolavoro sotto l’incrocio che riporta in vantaggio la squadra di Colantuono. Neanche il tempo di esultare e va in scena una fotocopia di quanto accaduto nei primi 15 minuti: Manaj tocca in area il pallone che finisce sul braccio di Mousset, è ancora rigore dopo un altro lunghissimo consulto col Var. Lo Spezia cambia giocatore dal dischetto ma il risultato resta lo stesso, con Verde che porta il punteggio sul 2-2 al 30’.

Nella ripresa la musica non cambia e l’avvio della Salernitana è spumeggiante: dopo appena 120 secondi Kastanos non trova il pallone a un metro dalla porta avversaria sprecando una clamorosa occasione. Poi al 59’ Radovanovic prova dalla distanza ma Provedel è attento, al 63’ ancora Kastanos sfiora il palo. Lo Spezia si affida alla velocità di Verde, Gyasi e Manaj e all’ingresso di Agudelo: è proprio Gyasi ad andare vicinissimo al gol al 71’ su assist di Agudelo, poi Manaj calcia di pochissimo sopra la traversa su punizione. Nel finale la Salernitana prova l’assalto disperato e reclama anche un rigore, ma questa volta Var e Valeri non intervengono e allora il match si trascina fino al triplice fischio.

LE PAGELLE

SALERNITANA

Fazio 4,5 – Ingenuità imperdonabile quando regala il primo rigore allo Spezia, dovrebbe dare esperienza alla difesa ma è ancora arrugginito

Verdi 7,5 – Due gol su punizione che sono un autentico capolavoro, poi corsa, qualità e sacrificio per conquistare già compagni e tifosi

Ribery 7 – Con lui la palla è in cassaforte, a volte non viene seguito nelle giocate dai compagni, ha vinto tutto in carriera ma ci mette l’anima come fosse agli esordi

SPEZIA

Verde 7 – Freddo dal dischetto, come il suo avversario quasi omonimo corre e lotta a tutto campo mostrando grande sacrificio

Gyasi 6 – Instancabile sulla fascia, con la sua velocità è sempre una spina nel fianco in fase offensiva ma aiuta anche in difesa

Manaj 6,5 – Bravo a trasformare il primo rigore, poi procura il secondo: è sempre attivo e dentro alle azioni più pericolose dei suoi

TABELLINO

SALERNITANA-SPEZIA 2-2

SALERNITANA (4-3-2-1): Sepe 6, Mazzocchi 6,5 (36’ st Gyomber sv), Dragusin 5,5 (20’ st Perotti 6), Fazio 4,5, Ranieri 6, Coulibaly 6,5, Radovanovic 6, Kastanos 5, Verdi 7,5 (20’ st Bohinen sv), Ribery 7 (31’ st Mikael sv), Mousset 4,5 (1’ st Djuric 6,5). A disp.: Belec, Gagliolo, Jaroszynski, Kechrida, Lourenco, Obi, Zortea. All. Colantuono 6

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel 6, Amian 5,5, Erlic 6, Nikolaou 6, Reca 6,5, Kiwior 5,5, Sala 6,5 (23’ st Nguiamba sv), Gyasi 6, Maggiore 6, Verde 7 (23’ st Agudelo 7), Manaj 6,5 (31’ st Nzola sv). A disp.: Zoet, Zovko, Antiste, Bertola, Bourabia, Ferrer, Hristov, Salcedo, Strelec. All. Thiago Motta 6

Arbitro: Valeri 6,5

Marcatori: 3’ pt Verdi (SA), 11’ pt Manaj rig. (SP), 16’ pt Verdi (SA), 30’ pt Verde rig. (SP),

Ammoniti: Mousset, Amian, Fazio, Kiwior, Radovanovic e Nguiamba

LE STATISTICHE DI SALERNITANA-SPEZIA

- Lo Spezia è rimasto imbattuto per quattro trasferta di fila per la prima volta in Serie A (3V, 1N): i liguri hanno evitato la sconfitta in sette delle ultime otto sfide contro squadre neopromosse (4V, 3N).

- Quello di Simone Verdi (2'56'') è stato il gol più veloce della Salernitana in Serie A da quello al 1° minuto di Renzo Merlin il 6 giugno 1948 sempre in casa contro il Milan.

- Simone Verdi ha realizzato una doppietta su calcio di punizione diretto per la seconda volta in Serie A: ci era già riuscito nel novembre 2017 contro il Crotone. Verdi ha segnato in questo modo tre dei suoi ultimi quattro gol nel massimo campionato.

- La doppietta realizzata da Simone Verdi nei primi 16 minuti di gioco è la più rapida per un giocatore direttamente da calcio di punizione in Serie A dal 2004/05.

- Dal 2016/17, nessun giocatore ha segnato più gol su punizione diretta in Serie A rispetto a Simone Verdi (sette, come Aleksandar Kolarov e Paulo Dybala).

- Daniele Verde ha preso parte ad almeno un gol per quattro partite consecutive per la prima volta in carriera in Serie A (due gol e due assist). Contro la Salernitana ha realizzato la sua prima rete su rigore.

- Daniele Verde ha preso parte a otto gol in questa Serie A (cinque reti, tre assist), il proprio migliore bottino in una singola stagione tra massimo campionato italiano e Liga spagnola.

- Rey Manaj ha segnato in trasferta tre dei quattro gol in carriera in Serie A: all’Arechi ha realizzato il primo calcio di rigore nel massimo campionato italiano.

- La Salernitana ha subito 55 gol nelle prime 23 giornate di questo campionato, l'ultima squadra a incassarne di più è stata la Pro Patria nel 1955/56 (67). Solo due delle 11 formazioni con almeno 55 reti al passivo a questo punto del torneo hanno evitato la retrocessione (Livorno 1929/30 e Casale 1932/33).

- La Salernitana è l'unica squadra in questa Serie A ad aver segnato più gol da calcio piazzato che su azione (56% - nove su 16).

- La Salernitana è la prima squadra a cambiare 11 titolari rispetto alla formazione precedente all'interno di una singola stagione da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05).

- La Salernitana è la squadra che ha schierato più giocatori diversi in questa stagione nei cinque grandi campionati europei: 41 almeno tre in più di ogni altra squadra (St Etienne 38).