Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Serie A, prossimo turno: domenica Inter-Milan e Cremonese-Roma

16 Nov 2025 - 09:34

Domenica prossima riparte il campionato con la dodicesima giornata di serie A. Aprono il programma sabato 22 novembre alle ore 15 Cagliari-Genoa e Udinese-Bologna. Domenica alle 20.45 il derby Inter-Milan. L'altra capolista Roma impegnata domenica alle 15 a Cremona. Questo il programma Dodicesima giornata: sabato 22 novembre ore 15 Cagliari-Genoa, Udinese-Bologna; ore 18 Fiorentina-Juventus; ore 20.45 Napoli-Atalanta. domenica 23 novembre ore 12.30 Verona-Parma; ore 15 Cremonese-Roma; ore 18 Lazio-Lecce; ore 20.45 Inter-Milan. lunedì 24 novembre ore 18.30 Torino-Como; ore 20.45 Sassuolo-Pisa. Classifica: Inter, Roma 24, Milan, Napoli 22, Bologna 21, Juventus 19, Como 18, Sassuolo 16, Lazio, Udinese 15, Cremonese, Torino 14, Atalanta 13, Cagliari, Lecce 10, Pisa 9, Parma 8, Genoa 7, Verona 6, Fiorentina 5.

Ultimi video

00:57
DICH REIJNDERS PER SITO ok

Reijnders: "Il Milan vincerà il derby, poi lo scudetto"

00:49
MCH HAALAND A SAN SIRO MCH

Haaland alla scoperta di San Siro

01:07
MCH INDEPENDIENTE-ROSARIO CENTRAL MCH

Gabriel Avalos decide Independiente-Rosario Central

00:36
DICH DIMARCO CONFERENZA STAMPA DICH

Dimarco "Vincere 9-0? Impossibile. Ma dobbiamo fare una grande partita"

01:41
DICH GATTUSO SU QUALIFICAZIONE E PARTITA 15/11 DICH

Gattuso "Ci vuole intelligenza, partita che può farci crescere come mentalità"

00:55
DICH GATTUSO CONFERENZA STAMPA sui fischi DICH

Gattuso replica a La Russa: "Fischi? Non solo, anche minacce di morte"

01:49
Non è una Serie A per i 9

Non è una Serie A per i 9

01:11
Atalanta, la ripartenza

Atalanta, la ripartenza

01:20
Sfogo di De Laurentiis

Sfogo di De Laurentiis

01:46
Il Napoli con i cerotti

Il Napoli con i cerotti

01:27
Marotta: "Grande Chivu"

Marotta: "Grande Chivu"

01:53
Reijnders "rossonero"

Reijnders "rossonero"

01:35
Norvegia, pioggia di gol

Norvegia, pioggia di gol

01:24
Nazionali live

Nazionali live

01:51
Domani Italia-Norvegia

Domani Italia-Norvegia

00:57
DICH REIJNDERS PER SITO ok

Reijnders: "Il Milan vincerà il derby, poi lo scudetto"

I più visti di Calcio

Yldiz, un 10 discusso

Yildiz, un 10 discusso

DICH REIJNDERS PER SITO ok

Reijnders: "Il Milan vincerà il derby, poi lo scudetto"

Quanto manca Lukaku

Quanto manca Lukaku

DICH GATTUSO PER SITO DICH

Gattuso: "Serve rispetto e servirà fare fatica con la Moldova per portare la vittoria a casa"

Mancini-Al Sadd: è ufficiale. Nello staff anche due ex Serie A

MCH ARGENTINA MANIA IN SPAGNA MCH

Argentina in Spagna, che entusiasmo per Messi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:00
Roma: Ranieri operato al ginocchio, ha atteso la sosta per non lasciare la squadra
10:31
Mondiali: Svizzera virtualmente qualificata, Kosovo ai playoff
09:34
Serie A, prossimo turno: domenica Inter-Milan e Cremonese-Roma
23:34
Haaland: "Non conosco molto di Pio Esposito..."
22:22
Il Brasile batte il Senegal 2-0 in amichevole a Londra