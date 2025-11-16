Serie A, prossimo turno: domenica Inter-Milan e Cremonese-Roma

Domenica prossima riparte il campionato con la dodicesima giornata di serie A. Aprono il programma sabato 22 novembre alle ore 15 Cagliari-Genoa e Udinese-Bologna. Domenica alle 20.45 il derby Inter-Milan. L'altra capolista Roma impegnata domenica alle 15 a Cremona. Questo il programma Dodicesima giornata: sabato 22 novembre ore 15 Cagliari-Genoa, Udinese-Bologna; ore 18 Fiorentina-Juventus; ore 20.45 Napoli-Atalanta. domenica 23 novembre ore 12.30 Verona-Parma; ore 15 Cremonese-Roma; ore 18 Lazio-Lecce; ore 20.45 Inter-Milan. lunedì 24 novembre ore 18.30 Torino-Como; ore 20.45 Sassuolo-Pisa. Classifica: Inter, Roma 24, Milan, Napoli 22, Bologna 21, Juventus 19, Como 18, Sassuolo 16, Lazio, Udinese 15, Cremonese, Torino 14, Atalanta 13, Cagliari, Lecce 10, Pisa 9, Parma 8, Genoa 7, Verona 6, Fiorentina 5.