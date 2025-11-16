Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Mondiali: Svizzera virtualmente qualificata, Kosovo ai playoff

16 Nov 2025 - 10:31

La Svizzera batte la Svezia 4-1 a Ginevra ed è virtualmente qualificata ai mondiali 2026. Martedì dovrà assicurarsi ufficialmente il pass per la Coppa del Mondo contro il Kosovo, che per la prima volta nella sua breve storia si è garantito un posto per i playoff. Prima dell'ultimo turno di qualificazione, gli elvetici sono in testa al Gruppo B con 13 punti, imbattuti con quattro vittorie e un pareggio, e vantano una differenza reti di +12. Il Kosovo, che ha battuto la Slovenia 2-0, è secondo a quota 10 punti (3 vittorie, due pareggi).

Ultimi video

00:57
DICH REIJNDERS PER SITO ok

Reijnders: "Il Milan vincerà il derby, poi lo scudetto"

00:49
MCH HAALAND A SAN SIRO MCH

Haaland alla scoperta di San Siro

01:07
MCH INDEPENDIENTE-ROSARIO CENTRAL MCH

Gabriel Avalos decide Independiente-Rosario Central

00:36
DICH DIMARCO CONFERENZA STAMPA DICH

Dimarco "Vincere 9-0? Impossibile. Ma dobbiamo fare una grande partita"

01:41
DICH GATTUSO SU QUALIFICAZIONE E PARTITA 15/11 DICH

Gattuso "Ci vuole intelligenza, partita che può farci crescere come mentalità"

00:55
DICH GATTUSO CONFERENZA STAMPA sui fischi DICH

Gattuso replica a La Russa: "Fischi? Non solo, anche minacce di morte"

01:49
Non è una Serie A per i 9

Non è una Serie A per i 9

01:11
Atalanta, la ripartenza

Atalanta, la ripartenza

01:20
Sfogo di De Laurentiis

Sfogo di De Laurentiis

01:46
Il Napoli con i cerotti

Il Napoli con i cerotti

01:27
Marotta: "Grande Chivu"

Marotta: "Grande Chivu"

01:53
Reijnders "rossonero"

Reijnders "rossonero"

01:35
Norvegia, pioggia di gol

Norvegia, pioggia di gol

01:24
Nazionali live

Nazionali live

01:51
Domani Italia-Norvegia

Domani Italia-Norvegia

00:57
DICH REIJNDERS PER SITO ok

Reijnders: "Il Milan vincerà il derby, poi lo scudetto"

I più visti di Calcio

Yldiz, un 10 discusso

Yildiz, un 10 discusso

DICH REIJNDERS PER SITO ok

Reijnders: "Il Milan vincerà il derby, poi lo scudetto"

Quanto manca Lukaku

Quanto manca Lukaku

DICH GATTUSO PER SITO DICH

Gattuso: "Serve rispetto e servirà fare fatica con la Moldova per portare la vittoria a casa"

Mancini-Al Sadd: è ufficiale. Nello staff anche due ex Serie A

MCH ARGENTINA MANIA IN SPAGNA MCH

Argentina in Spagna, che entusiasmo per Messi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:00
Roma: Ranieri operato al ginocchio, ha atteso la sosta per non lasciare la squadra
10:31
Mondiali: Svizzera virtualmente qualificata, Kosovo ai playoff
09:34
Serie A, prossimo turno: domenica Inter-Milan e Cremonese-Roma
23:34
Haaland: "Non conosco molto di Pio Esposito..."
22:22
Il Brasile batte il Senegal 2-0 in amichevole a Londra