Mondiali: Svizzera virtualmente qualificata, Kosovo ai playoff

La Svizzera batte la Svezia 4-1 a Ginevra ed è virtualmente qualificata ai mondiali 2026. Martedì dovrà assicurarsi ufficialmente il pass per la Coppa del Mondo contro il Kosovo, che per la prima volta nella sua breve storia si è garantito un posto per i playoff. Prima dell'ultimo turno di qualificazione, gli elvetici sono in testa al Gruppo B con 13 punti, imbattuti con quattro vittorie e un pareggio, e vantano una differenza reti di +12. Il Kosovo, che ha battuto la Slovenia 2-0, è secondo a quota 10 punti (3 vittorie, due pareggi).