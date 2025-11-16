Roma: Ranieri operato al ginocchio, ha atteso la sosta per non lasciare la squadra

© Getty Images
L'attaccamento di Claudio Ranieri alla Roma si misura anche nelle scelte personali. L'attuale senior advisor del club giallorosso ha atteso la sosta del campionato per sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio destro, programmato da tempo. Come scrive il Corriere dello Sport, Ranieri ha seguito la squadra fino all'ultimo impegno ufficiale, presenziando alla gara di Europa League a Glasgow e poi alla sfida di Serie A all'Olimpico contro l'Udinese. Solamente dopo questi impegni, Ranieri si è concesso di fermarsi.
L'operazione al ginocchio destro, che ha previsto anche l'inserimento di una piccola protesi, è perfettamente riuscita. Il professore Gianluca Camillieri, chirurgo ortopedico che ha eseguito l'intervento, ha condiviso uno scatto su Instagram con Sir Claudio, commentando: "Onorato di essere il chirurgo ortopedico di fiducia di una grande persona e grande allenatore!".