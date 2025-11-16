Roma: Ranieri operato al ginocchio, ha atteso la sosta per non lasciare la squadra

L'operazione al ginocchio destro, che ha previsto anche l'inserimento di una piccola protesi, è perfettamente riuscita. Il professore Gianluca Camillieri, chirurgo ortopedico che ha eseguito l'intervento, ha condiviso uno scatto su Instagram con Sir Claudio, commentando: "Onorato di essere il chirurgo ortopedico di fiducia di una grande persona e grande allenatore!".