Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Il Brasile batte il Senegal 2-0 in amichevole a Londra

15 Nov 2025 - 22:22

Il Brasile ha vinto 2-0 contro il Senegal in amichevole a Londra. Le due squadre sono già qualificate per i Mondiali 2026. La Seleçao si è riscattata dopo la sconfitta per 3-2 contro il Giappone a metà ottobre a Tokyo: in quella occasione Carlo Ancelotti aveva però lasciato fuori diversi titolari. Davanti a 58.000 spettatori all'Emirates Stadium, il Brasile è passato in vantaggio grazie a Estevao al 28'. Il giovane attaccante del Chelsea, 18 anni, ha approfittato di un rimpallo favorevole e ha superato il portiere africano Edouard Mendy. Pochi minuti dopo, è stato l'esperto Casemiro, pupillo di Ancelotti, a raddoppiare sulla respinta di un tiro di Rodrygo al 35'. Il centrocampista difensivo del Manchester United, 33 anni, è stato convocato alla fine di maggio nella prima lista per la Selecao diramata da Ancelotti. Poco prima dell'intervallo, i senegalesi hanno chiesto invano un rigore per un tocco di mano. Nel secondo tempo, i compagni di squadra di Sadio Mané hanno perso l'occasione per accorciare le distanze. Iliman NDiaye non ha saputo approfittare di un errore del portiere Ederson. Il giovane attaccante del Psg, Ibrahim Mbaye, ha debuttato a soli 17 anni con il Senegal entrando al 75'. Il Brasile affronteranno martedì la Tunisia in amichevole allo stadio Pierre-Mauroy di Lille. Da parte sua, il Senegal, vincitore della Coppa d'Africa 2021, si sta preparando per la prossima CAN (21 dicembre-18 gennaio): giocherà martedì in amichevole contro il Kenya ad Antalya, in Turchia.

Ultimi video

02:33
DICH PISILLI POST POLONIA DICH

Under 21,"Pisilli: "La partita più importante è la prossima"

00:36
DICH DIMARCO CONFERENZA STAMPA DICH

Dimarco "Vincere 9-0? Impossibile. Ma dobbiamo fare una grande partita"

01:41
DICH GATTUSO SU QUALIFICAZIONE E PARTITA 15/11 DICH

Gattuso "Ci vuole intelligenza, partita che può farci crescere come mentalità"

00:55
DICH GATTUSO CONFERENZA STAMPA sui fischi DICH

Gattuso replica a La Russa: "Fischi? Non solo, anche minacce di morte"

01:49
Non è una Serie A per i 9

Non è una Serie A per i 9

01:11
Atalanta, la ripartenza

Atalanta, la ripartenza

01:20
Sfogo di De Laurentiis

Sfogo di De Laurentiis

01:46
Il Napoli con i cerotti

Il Napoli con i cerotti

01:27
Marotta: "Grande Chivu"

Marotta: "Grande Chivu"

01:53
Reijnders "rossonero"

Reijnders "rossonero"

01:35
Norvegia, pioggia di gol

Norvegia, pioggia di gol

01:24
Nazionali live

Nazionali live

01:51
Domani Italia-Norvegia

Domani Italia-Norvegia

00:57
DICH REIJNDERS PER SITO ok

Reijnders: "Il Milan vincerà il derby, poi lo scudetto"

02:30
DICH BALDINI POST POLONIA DICH

Under 21,"Baldini: "Ai ragazzi dico bravi. Alla fine saremo premiati"

02:33
DICH PISILLI POST POLONIA DICH

Under 21,"Pisilli: "La partita più importante è la prossima"

I più visti di Calcio

Yldiz, un 10 discusso

Yildiz, un 10 discusso

Quanto manca Lukaku

Quanto manca Lukaku

DICH GATTUSO PER SITO DICH

Gattuso: "Serve rispetto e servirà fare fatica con la Moldova per portare la vittoria a casa"

DICH REIJNDERS PER SITO ok

Reijnders: "Il Milan vincerà il derby, poi lo scudetto"

CR7, bufera social per le parole su Georgina: "Gli uomini non si occupano della casa"

Mancini-Al Sadd: è ufficiale. Nello staff anche due ex Serie A

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:34
Haaland: "Non conosco molto di Pio Esposito..."
22:22
Il Brasile batte il Senegal 2-0 in amichevole a Londra
21:32
Haaland, macchina da due gol a partita: "Pio Esposito non lo conosco. Donnarumma grande portiere"
21:23
Como, infortunio per Diao: ha lasciato il ritiro del Senegal
20:19
Al greco Christos Mouzakitis il premio Golden BoyWeb