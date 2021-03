Serie A, positivi anche de Vrij e Vecino: l'ATS blocca Inter-Sassuolo

Non si giocherà Inter-Sassuolo, in programma sabato 20 marzo a San Siro. La decisione è arrivata dall'Ats di Milano dopo la denuncia di altre due positività nel gruppo squadra dell'Inter. Dopo D'Ambrosio e Handanovic, anche Stefan de Vrij e Matias Vecino sono infatti risultati positivi al Covid in seguito ai test effettuati nella giornata di ieri.