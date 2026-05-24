Serie A, Parma-Sassuolo 1-0: Pellegrino regala il derby emiliano a Cuesta

Termina anche la Serie A di Parma e Sassuolo con il derby emiliano alla trentottesima giornata: gli uomini di Cuesta vincono 1-0 al Tardini. Già in avvio i padroni di casa spingono forte alla ricerca del vantaggio, poi con il passare dei minuti i neroverdi prendono le misure. Al 37’ la formazione allenata da Grosso sfiora il gol, con il palo colpito da Koné da ottima posizione. Il primo tempo si chiude a reti bianche, sullo 0-0. Anche nella ripresa sono gli uomini di Cuesta a voler maggiormente il gol, mentre gli ospiti sembrano quasi accontentarsi del pareggio. All’80’ ecco che arriva la rete che decide il derby: cross dalla destra di Almqvist e incornata perentoria di Pellegrino, che firma il suo nono gol in campionato e regala gli ultimi tre punti della stagione ai suoi. Il Parma chiude a 45 punti, con 11 vittorie 12 pareggi e 15 sconfitte: poco sopra il Sassuolo, undicesimo a 49 punti con 14 vittorie, 7 pareggi e 19 sconfitte.
IL TABELLINO
Parma-Sassuolo 1-0
Parma (3-5-2): Corvi 6; Circati 6.5, Troilo 6, Valenti 6 (dal 16’ st Ndiaye 6); Britschgi 5.5 (dal 27’ st Almqvist 6.5), Ordonez 6, Nicolussi Caviglia 6, Keita 6 (dal 27’ st Sorensen 6.5), Valeri 6 (dal 31’ st Carboni sv); Pellegrino 7, Mikolajewski 5.5 (dal 1’ st Cardinali 5.5). All. Cuesta. A disp. Suzuki, Mazzocchi, Mena, Delprato, Plicco, Tigani, Estevez.
Sassuolo (4-3-3): Turati 6 (dal 38’ st Zacchi sv); Coulibaly 6, Macchioni 5.5, Idzes 6 (dal 9’ st Felipe 5.5), Garcia 5.5; Thorstvedt 5.5, Lipani 6.5 (dal 38’ st Volpato sv), Koné 6 (dal 20’ st Matic 6); Berardi 5.5, Pinamonti 5.5, Laurienté 5.5 (dal 20’ st Nzola 5.5). All. Grosso. A disp. Muric, Satalino, Vezzosi, Muharemovic, Doig, Frangella, Iannoni, Nana, Fadera, Moro.
Arbitro: Turrini.
Marcatori: 80’ Pellegrino (P).
Ammoniti: Britschgi (P), Valenti (P); Thorstvedt (S), Macchioni (S).
OPTA FACTS
- Il Parma ha vinto più di 10 partite in una singola edizione di Serie A (11) per la prima volta dal 2019/20 (14 in quel caso).
- Il Parma ha vinto una partita di Serie A contro il Sassuolo senza concedere gol per la prima volta dal febbraio 2020.
- Il Sassuolo ha perso tre partite di fila solo per la seconda volta in questa Serie A, dopo lo scorso gennaio, contro Juventus, Roma e Napoli.
- Il Parma ha segnato solo 28 gol in questo campionato, la sua peggior stagione a livello realizzativo in Serie A - fin qui il record negativo erano state le 32 reti del 1991/92.
- Mateo Pellegrino è diventato il primo giocatore del Parma a realizzare più di cinque reti di testa (sei in questo torneo) in una singola stagione di Serie A dal 2004/05.
- Il 67% dei gol di Mateo Pellegrino in Serie A è arrivato di testa (otto su 12), percentuale record tra gli attaccanti che hanno realizzato almeno 10 reti da quando il dato è disponibile (2004/05).
- Mateo Pellegrino ha segnato due gol contro il Sassuolo in Serie A, meno solo che contro Torino (cinque) e Hellas Verona (tre).
- Nessun giocatore ha portato più punti alla propria squadra rispetto a Mateo Pellegrino in questa Serie A: 14, al momento come Rasmus Højlund.
- Pontus Almqvist ha servito un assist in Serie A per la prima volta dal 24 agosto 2024 contro il Milan.
- Tommaso Macchioni (classe 2006) è diventato, dopo Darryl Bakola (classe 2007), il secondo giocatore nato dall’1/1/2006 a disputare una gara da titolare in Serie A con la maglia del Sassuolo. In generale, invece, è il terzo nato dal 2006 in poi ad aver collezionato una presenze in neroverde nel torneo, aggiungendo Christian Frangella (2006).
- Daniel Mikolajewski e Alessandro Cardinali (entrambi 2006) sono diventati il terzo e quarto giocatore tra quelli nati dall’1/1/2006 ad aver disputato una gara di Serie A con la maglia del Parma, dopo Giovanni Leoni e Sascha Britschgi.
- Gioele Zacchi è diventato il primo portiere classe 2003 ad aver collezionato una presenza in Serie A con la maglia del Sassuolo.