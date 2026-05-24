Serie A, Parma-Sassuolo 1-0: Pellegrino regala il derby emiliano a Cuesta

Termina anche la Serie A di Parma e Sassuolo con il derby emiliano alla trentottesima giornata: gli uomini di Cuesta vincono 1-0 al Tardini. Già in avvio i padroni di casa spingono forte alla ricerca del vantaggio, poi con il passare dei minuti i neroverdi prendono le misure. Al 37’ la formazione allenata da Grosso sfiora il gol, con il palo colpito da Koné da ottima posizione. Il primo tempo si chiude a reti bianche, sullo 0-0. Anche nella ripresa sono gli uomini di Cuesta a voler maggiormente il gol, mentre gli ospiti sembrano quasi accontentarsi del pareggio. All’80’ ecco che arriva la rete che decide il derby: cross dalla destra di Almqvist e incornata perentoria di Pellegrino, che firma il suo nono gol in campionato e regala gli ultimi tre punti della stagione ai suoi. Il Parma chiude a 45 punti, con 11 vittorie 12 pareggi e 15 sconfitte: poco sopra il Sassuolo, undicesimo a 49 punti con 14 vittorie, 7 pareggi e 19 sconfitte.