Serie A, Nico Paz eletto 'Rising star of the month' di agosto

Il campionato italiano, da quest'anno, non premierà solo il miglior giocatore e il miglior allenatore del mese, ma anche il miglior talento. Come precisato dall'Amministratore Delegato della Serie A Luigi De Siervo: "Abbiamo pensato che sarebbe stato bello premiare i giovani più talentuosi che riescono a esprimersi al meglio nel nostro campionato". Il premio del mese di agosto è andato a Nico Paz, fantasista del Como già vincitore del riconoscimento come miglior giovane della scorsa stagione.