Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Serie A, Nico Paz eletto 'Rising star of the month' di agosto

10 Set 2025 - 17:40

Il campionato italiano, da quest'anno, non premierà solo il miglior giocatore e il miglior allenatore del mese, ma anche il miglior talento. Come precisato dall'Amministratore Delegato della Serie A Luigi De Siervo: "Abbiamo pensato che sarebbe stato bello premiare i giovani più talentuosi che riescono a esprimersi al meglio nel nostro campionato". Il premio del mese di agosto è andato a Nico Paz, fantasista del Como già vincitore del riconoscimento come miglior giovane della scorsa stagione. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:54
DICH SUCIC DICH OK

Sucic: "Cresciuto con Modric, Brozovic e Rakitic come idoli"

01:16
DICH VARDY PRESENTAZIONE 10/9 DICH

Vardy: "Ho scelto la Cremonese perché mi ricordava il Leicester"

00:19
MCH VARDY A CREMONA 10/9 MCH

L'entusiasmo di Cremona per Vardy

01:28
DICH BACCAGLIANI SU TATUAGGIO PALERMO (2017) SRV

Morto Baccaglini, il presidente con il Palermo tatuato sul cuore

04:28
INTERVISTA BACCAGLINI - PRESIDENTE PALERMO - 24/03/2017 SRV

Baccaglini, l'intervista del 2017: "Il mito di Buffon e il mio Palermo"

01:18
Konè, un valore aggiunto

Konè, un valore aggiunto

01:29
Sabato Fiorentina-Napoli

Sabato Fiorentina-Napoli

01:29
Yildiz punta l'Inter

Yildiz punta l'Inter

01:29
Juve-Inter con una novità

Juve-Inter con una novità

01:51
Sucic brucia le tappe

Sucic brucia le tappe

01:48
La Norvegia ne segna 11

La Norvegia ne segna 11

05:35
CLIP BACCAGLINI - UN PRESIDENTE IENA - LE IENE 2017 SRV

Baccaglini, una "Iena" presidente: "Mi tatuo il logo del Palermo"

01:32
Un Pisa al...Cuadrado

Un Pisa al... Cuadrado

01:32
Da Krol a Beukema

Napoli olandese da Krol a Beukema

01:52
Milan: dilemma attacco

Milan: che dilemma l'attacco

01:54
DICH SUCIC DICH OK

Sucic: "Cresciuto con Modric, Brozovic e Rakitic come idoli"

I più visti di Calcio

Italia, Gattuso ci crede

Italia, Gattuso ci crede

SRV RULLO APPOGGIO POST ISRAELE-ITALIA 8/9 SRV

La ricetta di Gattuso: una valanga mondiale di gol

DICH ZIELINSKI POST POST FINLANDIA DICH

La carica di Zielinski: "Resto per vincere tutto con l'Inter"

Decisivo dalla panchina

Vlahovic, il subentrato che fa la differenza

SRV RULLO JUVE, VLAHOVIC E L'INTER (MUSICATO) 8/9 SRV

Vlahovic punta l'Inter: voglia di spaccare il derby"

DICH MODRIC POST CROAZIA-MONTENEGRO DICH

Modric esclusivo: "La nostra generazione è irripetibile"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:41
City: niente derby di Manchester per Marmoush
17:40
Serie A, Nico Paz eletto 'Rising star of the month' di agosto
17:03
Filip Stankovic: "Papà mi ha insegnato il sacrificio. Da Mihajlovic prenderei tutto"
16:45
Torino, Anjorin: "Club con grande storia, qui mi sento bene"
16:30
Cremonese, Vardy: "Obiettivo salvezza. Condizione atletica? Quasi al top"