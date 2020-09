Serie A, Napoli-Genoa 6-0: Gattuso vola in testa

NAPOLI-GENOA 6-0

Netto successo del Napoli contro il Genoa: al San Paolo finisce 6-0. Vantaggio dei padroni di casa al 10', con Lozano che sfrutta un cross morbido di Mertens. Il Napoli, che nel frattempo perde Insigne (sospetto stiramento alla coscia sinistra) e Manolas (lombalgia), raddoppia al 46' con una grande azione iniziata e conclusa da Zielinski, dopo il tacco di Osimhen. Mertens firma il tris al 57', Lozano sigla il poker al 65'. Elmas (69') e Politano (72') completano poi la goleada. Serie A, le immagini di Napoli-Genoa









































































































































































LA PARTITA

Non c’è veramente partita nel debutto stagionale al San Paolo di uno spettacolare Napoli, che stende un Genoa irriconoscibile rispetto all’esordio in campionato di una settimana fa.

Dopo un colpo di testa alto di Osimhen, su suggerimento di Mertens, i partenopei si portano in vantaggio già al 10’: cross morbido dalla sinistra proprio del belga e taglio vincente di Lozano alle spalle di Pellegrini. L’attaccante messicano, che aveva segnato il suo ultimo gol in Serie A proprio al Genoa (a Marassi), calcia al volo e batte Marchetti, il quale non può impedire che il pallone varchi la linea di porta. Osimhen si dimostra sempre attivo e scaglia un destro secco di poco a lato. Al 18’ Lerager spreca un rigore in movimento dopo un ottimo spunto di Pjaca; poi, sul fronte opposto, Lozano sfiora il raddoppio concludendo con un diagonale rasoterra a botta sicura, ma a lato di pochissimo, un altro preciso assist di Mertens. Nel frattempo, Insigne rimane a terra per un problema muscolare alla coscia sinistra ed è costretto a lasciare anzitempo il campo al posto di Elmas. Osimhen stacca più in alto di tutti e di testa spedisce alto sopra la traversa su una punizione dalla sinistra di Zielinski. Nel finale di primo tempo, invece, ci prova Zappacosta, che gioca molto alto, ma il suo destro sorvola non di molto l’incrocio dei pali alla sinistra di Meret.

Passano 27 secondi dall’inizio della ripresa e il Napoli indirizza la sfida. Percussione impressionante di Zielinski che apre poi verso Elmas, il cui traversone al centro trova Osimhen; tacco del nigeriano che regala un gran pallone al polacco per il destro piazzato rasoterra. Marchetti trafitto e azzurri che volano sul 2-0. Il tris viene siglato da Mertens: Lerager regala palla al Napoli, Zielinski di prima va da Mertens, che si gira e va a segno dai sedici metri con un destro rasoterra. Ma non finisce qua: su un errore del subentrato Pandev, si rinnova l’asse Mertens-Lozano che porta alla doppietta del messicano al 65’. In tre minuti il Napoli chiude il ‘set’ con Elmas e Politano: il primo approfitta di un sombrero di Hysaj e conclude a rete con un destro all’angolino basso, mentre il secondo scaglia un sinistro a giro sul palo lontano dopo il suggerimento di Di Lorenzo. Il punteggio assume così i contorni di un match tennistico. La formazione di Gattuso è a punteggio pieno, mentre quella di Maran subisce un brusco stop dopo il bel poker al Crotone al debutto.

LE PAGELLE

Mertens 8 – Match a dir poco entusiasmante dell’attaccante belga, che prima confeziona un assist al bacio per la rete dell’1-0 di Lozano; chiude la pratica con un gran destro secco che fulmina Marchetti e regala un altro pallone d’oro al messicano per la doppietta di quest’ultimo.

Lozano 7,5 – Sblocca il risultato in avvio di partita insaccando in rete un preciso assist di Mertens con uno splendido taglio; sfiora la doppietta personale poco più tardi e la trova nella ripresa, sempre grazie al numero 14 degli azzurri.

Maksimovic 6 – Difficile trovare il peggiore del Napoli: probabilmente quello che ha convinto meno (fermo restando il contesto di un dominio assoluto) è il difensore serbo, entrato al posto dell’infortunato Manolas e al centro tra l’altro di diversi rumors di mercato.

Pjaca 6 – Ha il merito di confezionare l’unica vera occasione da gol a favore del Genoa: al 18’, infatti, serve dalla sinistra con un preciso traversone dalla sinistra Lerager, che poi sciupa molto malamente. È praticamente l’unico a salvarsi tra i rossoblù.

Pandev 4,5 – Non poteva entrare in campo nella maniera peggiore: l’ex di turno prende il posto di Zajc a inizio ripresa e, dopo nemmeno dieci minuti dal suo ingresso, perde un pallone sanguinoso con un passaggio orizzontale completamente sbagliato. È l’errore che vale il 4-0 azzurro.

Lerager 4 – La giornataccia disastrosa del Genoa ha tra i suoi volti sicuramente quello del centrocampista danese: sull’1-0 spreca un’occasione abbastanza semplice per pareggiare i conti, poi regala letteralmente palla in occasione del tris siglato da Mertens.

IL TABELLINO

NAPOLI-GENOA 6-0

Napoli (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 6,5, Manolas 6,5 (1’ st Maksimovic 6), Koulibaly 6,5, Hysaj 6,5; Fabian Ruiz 6, Zielinski 7 (28’ st Ghoulam 6); Lozano 7,5 (21’ st Politano 6,5), Mertens 8 (21’ st Lobotka 6), Insigne 6 (23’ Elmas 7); Osimhen 7. A disp.: Ospina, Contini, Luperto, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Petagna. All.: Gattuso 7

Genoa (3-5-2): Marchetti 5,5; Goldaniga 4,5, Masiello 4,5, Biraschi 4,5; Zappacosta 5, Lerager 4 (25’ st Radovanovic 5,5), Badelj 5,5 (19’ st Behrami 5,5), Zajc 5 (10’ st Pandev 4,5), Pellegrini 5 (10’ st Ghiglione 5); Destro 5, Pjaca 6 (25’ st Melegoni). A disp.: Zima, Agostino, Zapata, Brlek, Rovella, Males, Czyborra. All.: Maran 4

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 10’ Lozano (N), 1’ st Zielinski (N), 12’ st Mertens (N), 20’ st Lozano (N), 24’ st Elmas (N), 27’ st Politano (N)

Ammoniti: Destro (G), Masiello (G), Osimhen (N)

LE STATISTICHE

Era da marzo 1965 contro la Juventus che il Genoa non perdeva un match di Serie A con almeno sei gol di scarto.

L'ultima volta che il Genoa aveva subito almeno sei gol in un match di Serie A era stata proprio contro il Napoli (6-1 nel dicembre 2011).

Con i sei gol al Genoa il Napoli ha eguagliato la sua striscia di 10 gare casalinghe consecutive in Serie A con almeno due reti segnate. Le due precedenti risalivano al 2015 e al 1988.

Il Genoa ha sempre subito almeno un gol in tutte le ultime sette trasferte di Serie A, non collezionava una tal striscia da febbraio 2019 nel massimo campionato.

Quattro presenze consecutive di Serie A partecipando ad almeno un gol per Mertens (4 assist, 1 gol): era da agosto 2019 che non ci riusciva.

Per la prima volta in carriera in Serie A Dries Mertens è andato a bersaglio in entrambe le prime due presenze di campionato.

Era da maggio 2019 contro l'Inter che Dries Mertens non segnava un gol e serviva un assist nello stesso match di Serie A.

Quinto gol in Serie A per Dries Mertens contro il Genoa. L'attaccante belga ha preso parte a cinque reti nelle ultime cinque sfide contro i liguri.

Elmas é il primo giocatore nato dopo l'1/1/1999 a segnare un gol con la maglia del Napoli in Serie A e il secondo giocatore piú giovane a segnare in questo campionato dopo Kulusevski.

Hirving Lozano ha segnato il 50% dei suoi sei gol in Serie A al Genoa (tre in tre partite).

Hirving Lozano é il primo messicano a segnare una doppietta in un match di un top-5 campionato europeo da gennaio 2020, Raul Jimenez in Southampton vs Wolverhampton Wanderers.

Tre dei sei gol in Serie A di di Hirving Lozano sono arrivati contro il Genoa, in sole tre presenze contro il rossoblu.

Victor Osimhen é il primo attaccante nato dopo l'1/1/1998 ad iniziare un match da titolare con la maglia del Napoli in Serie A.

Era dal 26 dicembre 2018 (Fiorentina-Parma), che Marko Pjaca non cominciava da titolare un match di Serie A.

Tre degli ultimi quattro gol in Serie A di Piotr Zielinski sono arrivati in match casalinghi.

Terzo gol in Serie A per Zielinski contro il Genoa; solo al Milan ne ha rifilati di più nella competizione (quattro).