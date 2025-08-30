Serie A: Napoli e Roma vanno a caccia del bis nella seconda giornata

Antonio Conte e il suo Napoli vogliono continuare a dimostrare chi comanda in Serie A, questa volta di fronte al pubblico amico. Il debutto al Maradona avviene contro il Cagliari di Pisacane e gli azzurri, che oggi riaccoglieranno Elmas e aspettano Hojlund, vogliono fare due su due per agganciare la Cremonese in vetta. Al debutto tutto ha funzionato alla perfezione per Antonio Conte, con de Bruyne e McTominay subito protagonisti, e squadra che vince non si cambia. Il tecnico è pronto a confermare in blocco l'undici visto col Sassuolo. Si rivedranno Meret in porta, Di Lorenzo-Olivera terzini, Rrahmani-Juan Jesus centrali, Lobotka mediano con Politano-McTominay esterni e Anguissa-De Bruyne che si inseriscono alle spalle di Lucca nel 4-1-4-1. Potrebbe cambiare qualcosa invece Pisacane, che ha provato la difesa a tre e il 3-5-2, dopo l'ottima gara e il pari contro la Fiorentina con la difesa a quattro. Zappa scalerebbe nel terzetto con Mina e Luperto, debutto per Palestra e Idrissi sulle corsie con Folorunsho mezzala e Luvumbo-Esposito punte. Un Cagliari di lotta e contropiede, dunque, per cercare di far punti in trasferta e sbancare Napoli.