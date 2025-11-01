Serie A, Milan-Roma in chiaro su Dazn

L'attesa è finita: la Serie A sta per tornare in chiaro su Dazn. Domani alle 20:45, il grande calcio torna protagonista con Milan-Roma, la prima partita della stagione 2025/26 visibile gratuitamente e senza abbonamento solo su Dazn. Una sfida ad alta intensità tra due squadre in piena corsa nei vertici della classifica, pronte a darsi battaglia in un San Siro gremito e carico di energia. Dazn racconterà ogni istante del big match, accompagnato dalla voce di Pierluigi Pardo e dal commento tecnico di Emanuele Giaccherini.