Calcio

Serie A, Milan-Roma in chiaro su Dazn

01 Nov 2025 - 15:55

L'attesa è finita: la Serie A sta per tornare in chiaro su Dazn. Domani alle 20:45, il grande calcio torna protagonista con Milan-Roma, la prima partita della stagione 2025/26 visibile gratuitamente e senza abbonamento solo su Dazn. Una sfida ad alta intensità tra due squadre in piena corsa nei vertici della classifica, pronte a darsi battaglia in un San Siro gremito e carico di energia. Dazn racconterà ogni istante del big match, accompagnato dalla voce di Pierluigi Pardo e dal commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

01:44
Oggi Napoli-Como

Oggi Napoli-Como

01:56
DICH GASPERINI SU DYBALA DICH

Gasperini: "I problemi di Dybala sono sempre stati gli infortuni"

01:09
DICH GASPERINI PRE MILAN 2 DICH

Gasperini: "Non partecipo alle discussioni su scudetto o Champions"

00:58
GASPERINI E IL GATTO SRV

Gasperini e l'inconveniente felino in conferenza

00:52
MCH FUOCHI D'ARTIFICIO DORTMUND MCH

Bundesliga: Augsburg-Dortmund sospesa per fuochi d'artificio

01:10
Mbappé scarpa d'oro

Mbappé scarpa d'oro

02:15
Le top parate di Serie A

Le top parate di Serie A

01:12
Genoa, Vieira saluta

Genoa, Vieira saluta

01:34
Nicola attende la Juve

Nicola attende la Juve

01:30
Sucic si prende l'Inter

Sucic si prende l'Inter

01:33
In campo Udinese-Atalanta

In campo Udinese-Atalanta

01:18
Domani Verona-Inter

Domani Verona-Inter

01:31
Roma, tutto su Dovbyk

Roma, tutto su Dovbyk

01:48
Allegri contro Gasp

Allegri contro Gasp

01:49
Domani Milan-Roma

Domani Milan-Roma

01:44
Oggi Napoli-Como

Oggi Napoli-Como

Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti

Da Allegri a Conte fino al nuovo arrivato Spalletti: ecco gli allenatori più pagati della Serie A

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

La Juventus di Spalletti

Spalletti: "Obiettivo Champions, ma anche scudetto"

Juve, tocca a Spalletti

La Juve ha scelto Spalletti

Roma-Parma 2-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

16:49
Torino, Baroni: "Contro il Pisa servirà grande prestazione"
15:55
Serie A, Milan-Roma in chiaro su Dazn
15:03
Lecce, Di Francesco: "Andiamo a Firenze carichi al massimo"
14:56
Italia U18, il ct Favo verso i Mondiali: "Orgogliosi di rappresentare il Paese"
14:40
Serie B: Avellino-Reggiana 4-3