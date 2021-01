Serie A, Milan-Juventus a rischio? Oggi l'esito degli altri tamponi

VERSO IL BIG MATCH

È il giorno di Milan-Juventus il big match della 16.ma giornata di Serie A, ma due giocatori bianconeri, Alex Sandro e Cuadrado, sono risultati positivi al Covid-19 e si teme un focolaio. In mattinata si avranno gli esiti di tutti i tamponi per capire se la situazione è peggiorata ulteriormente oppure no. Se ci fossero altri casi, la Asl di Torino potrebbe bloccare la trasferta della squadra di Pirlo. Juventus-Milan: i doppi ex



La società bianconera ha fatto sapere di voler disputare il big-match di Milano ma è chiaro che, di fronte a uno stop che arrivasse dall'autorità sanitaria, non potrebbe che evitare la partenza per il capoluogo lombardo (prevista per la mattina del giorno della partita).

Il precedente della gara con il Napoli ormai è destinato a fare giurisprudenza e la Juventus si ritroverebbe nella situazione degli azzurri. Il dottor Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino, ha dichiarato a Calciomercato.it: "Se ci fosse un focolaio, solo allora si dovrebbe intervenire. Al momento, siamo lontani anni luce da un problema di sanità pubblica. Vi spiego cosa si intende per problema di sanità pubblica: se alla Juventus o alla Fiat di Mirafiori ci sono casi di positività, quelli vengono gestiti dall’azienda. Se dovessero venire fuori altri tre positivi alla Juventus e si può avere la percezione che possano svilupparsi a catena altri casi, allora la Asl è chiamata ad intervenire. Caso analogo a Juventus-Napoli? No, quello non fu un problema di sanità pubblica, per me Juve-Napoli andava giocata”.

Matteo Marnati, assessore alla Ricerca applicata per l'emergenza Covid della Regione Piemonte, ha ripreso quanto detto dal dottor Testi e, a Top Calcio 24, ha detto: "Milan-Juve si giocherà. Ho appena sentito il direttore generale della Asl Torino e mi ha risposto che non è stata presa alcuna decisione. Il nostro interesse è che siano le autorità sportive a gestire la questione. Non c'è un'emergenza che giustifichi un intervento dell'Asl di Torino. Posso assicurare i tifosi che la gara ci sarà - spiega ancora - credo che Testi sia stato frainteso e penso volesse dire che andrà valutata la gravità così come avviene quotidianamente in altri settori".

LE PROBABILI FORMAZIONI: DEMIRAL E KRUNIC DAL 1'

PIRLO CONTRO IL SUO PASSATO

Per Andrea Pirlo quella di stasera non sarà una partita come le altre. Tanti ricordi, troppe emozioni. "Il Milan è la squadra con cui ho giocato 10 anni e ho vinto tanti trofei. È una partita speciale, perché è la prima volta che l'affronto da allenatore” ha detto alla vigilia il tecnico della Juve, che da giocatore in rossonero ha vinto 2 campionati, 2 Champions League, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana, 2 Supercoppe Uefa e 1 Mondiale per Club.

