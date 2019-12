Serie A: Lecce-Genoa 2-2, i pugliesi riacciuffano un Grifone in nove 

LECCE-GENOA 2-2

Spettacolo al “Via del Mare”, dove si apre la domenica di Serie A. Lecce e Genoa pareggiano per 2-2 in una gara dalle mille emozioni. Al 31' Pandev firma il vantaggio ospite con un pallonetto da 40 metri, poi si procura un rigore trasformato da Criscito nell'ultimo minuto di recupero del primo tempo. Nella ripresa il Lecce rimonta con Falco (60') e Tabanelli (70'), mentre il Genoa rimane in nove per i rossi ad Agudelo (69') e Pandev (77'). Lecce-Genoa, un pari che serve a poco





































































































































































































LA PARTITA

Il Lecce non si arrende neanche di fronte a un eurogol e a un rigore che avrebbero potuto stendere un toro. Nei primi 45' i salentini non scendono in campo: si fa invece apprezzare un Genoa voglioso, messo in campo da Thiago Motta con un 3-4-3, con Agudelo e Pandev larghi in attacco. Il Grifone sorprende Liverani con un pressing alto, e la difesa dei padroni di casa è spesso costretta al lancio lungo. Abituati a un gioco palla a terra, i giallorossi vivono un primo tempo in apnea. Il Genoa staziona nell'area avversaria e passa al primo tiro in porta: Gabriel esce per anticipare Pinamonti ma serve Pandev, che da 40 metri indovina un pallonetto formidabile di esterno sinistro, per uno dei gol più belli del campionato (31'). Liverani e il pubblico del “Via del Mare” si sgolano dopo l'ennesimo lancio inutile, il Lecce si fa vedere solo con un tiro di La Mantia provocato da una dormita di Sturaro. Il 2-0 è dietro l'angolo: arriva quando Lucioni stende Pandev in area e Criscito trasforma su rigore.



Liverani cambia volto al match inserendo Falco e Tabanelli al posto di Majer e Babacar. I risultati si vedono subito: dopo che Agudelo si divora il 3-0 a tu per tu con Gabriel, il numero 10 dei pugliesi trova un sinistro a giro imparabile e accorcia le distanze. Da questo momento in poi ogni episodio sorride ai padroni di casa: espulsi Agudelo (69') e Pandev (77') per due doppie ammonizioni ingenue, pareggio di Tabanelli (70') che incorna su cross di Falco. Nell'assedio finale Radu respinge il tentativo dalla distanza di Petriccione: per i salentini è il secondo 2-2 casalingo di fila dopo quello con il Cagliari, e ancora in rimonta. In classifica, Liverani va a quota 15, Genoa ancora terz'ultimo a 11. Questo Lecce non muore mai, ma il Grifone gli ha dato una bella mano per tenerlo in vita.



LE PAGELLE

Falco 7,5 - Entra e in dieci minuti fa quello che non è riuscito a tutti i suoi compagni di squadra nel primo tempo: tirare in porta e segnare. Poi serve l'assist del 2-2. Cosa chiedere di più?

Tabanelli 7 - Come il suo compagno di squadra, entra e cambia volto alla partita. Il colpo di testa del pareggio è il suo primo gol in Serie A e vale un punto ai padroni di casa.

Babacar 4,5 - Ha l'alibi dei pochi rifornimenti, ma anche lui si muove poco. E quando è in zona gol riesce a fare solo il solletico.

Pandev 6,5 - Gara dai due volti. Nel primo tempo segna un gol spettacolare e si procura un rigore. Nella ripresa mette Agudelo davanti al portiere, poi cala vistosamente: doppio giallo evitabilissimo, costringe i suoi a giocare in nove.

Schöne 5,5 - Impreciso, mai nel vivo della manovra, il danese continua a non ambientarsi nel calcio italiano. Thiago Motta gli dà fiducia ma lo toglie quando c'è da difendere il risultato.

Agudelo 4 - Il peggiore in campo. Nel primo tempo non offre nessuno spunto malgrado la difesa del Lecce sia in bambola, nella ripresa si mangia il gol del tre a zero, poi si fa espellere per un fallo a ridosso dell'area piccola avversaria.



IL TABELLINO

LECCE-GENOA 2-2

Lecce (4-3-1-2): Gabriel 5,5; Rispoli 5,5, Lucioni 5, Dell'Orco 6, Calderoni 5,5; Majer 4,5 (1' st Tabanelli 7), Tachtsidis 6, Petriccione 6,5; Shakhov 5,5 (14' st Farias 6); La Mantia 5,5, Babacar 4,5 (6' st Falco 7,5).

A disp.: Vigorito, Riccardi, Vera, Monterisi, Pierno, Dubickas, Gallo, Lo Faso, Imbula. All.: Liverani 6

Genoa (3-4-3): Radu 6; Biraschi 5,5, Romero 6, Criscito 6,5; Ghiglione 6, Schöne 5,5 (18' st Cassata 5,5), Sturaro 6, Pajac 6 (47' st Ankersen sv); Pandev 6,5, Pinamonti 5 (38' st Favilli sv), Agudelo 4.

A disp.: Marchetti, Jandrei, Goldaniga, Jagiello, Cleonise, Rovella. All.: Motta 6,5

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 31' Pandev (G), 50' rig. Criscito (G), 15' st Falco (L), 25' st Tabanelli (L)

Ammoniti: La Mantia (L), Lucioni (L), Tachtsidis (L), Petriccione (L), Tabanelli (L); Pajac (G), Criscito (G)

Espulsi: 24' st Agudelo (G) per doppia ammonizione, 32' st Pandev (G) per doppia ammonizione.



LE STATISTICHE

Domenico Criscito ha trasformato tutti i 12 rigori calciati in carriera (quattro su quattro nel torneo in corso), tra Serie A, Serie B e campionato russo.

• Il gol firmato da Goran Pandev contro il Lecce è quello più distante (39,7 metri) realizzato da un giocatore in questo campionato.

• L’ultima rete segnata in Serie A da una distanza maggiore rispetto a quella trovata da Goran Pandev risaliva all’aprile 2018: Cassata in Sassuolo-Chievo (43,8 metri).

• Il Lecce ha pareggiato le ultime quattro partite casalinghe di Serie A (le tre più recenti per 2-2), eguagliando così il record di gare interne consecutive chiuse in parità, nel massimo torneo, nell’aprile 1998, con Nedo Sonetti in panchina.

• Il Lecce ha conquistato cinque punti nelle ultime tre sfide di campionato: uno in più che nelle sette precedenti.

• Il Lecce è la squadra che ha mandato in gol più giocatori italiani differenti (sette) in questo campionato.

• Il Genoa si ritrova con 11 punti in classifica dopo 15 turni di Serie A; considerando tre punti a vittoria, soltanto una volta i rossoblù avevano conquistato lo stesso bottino (11) a parità di giornate in Serie A: nel 1957/58.

• Il Genoa è la squadra che ha subito più espulsioni in questa Serie A (sei) e l’unica ad averne incassate due in tre partite differenti.

• Il Genoa ha subito 30 gol in questo torneo; nell’era dei tre punti a vittoria (1994/95), soltanto una volta (30 anche nella scorsa stagione) i rossoblù ne avevano incassati lo stesso numero dopo 15 match giocati.

• Il Lecce ha subito gli ultimi due gol dalla distanza: tanti quanti i salentini ne avevano incassati in tutti i precedenti 16 in questo campionato.

• Filippo Falco non aveva mai segnato e fornito assist nello stesso match di Serie A.

• Primo gol in carriera per Andrea Tabanelli nelle 20 partite disputate finora nel massimo campionato.