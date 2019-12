Serie A, Lecce-Bologna 2-3: Orsolini fa volare gli emiliani

LECCE-BOLOGNA 2-3

Non c’è partita allo stadio Via del Mare: il Bologna domina e s’impone 3-2 contro il Lecce, per un risultato che poteva però assumere proporzioni maggiori. Gli uomini di Sinisa Mihajlovic disputano infatti una straordinaria partita, creando diverse occasioni da gol per tutto il primo tempo, alla fine del quale Orsolini sblocca il match su assist di Sansone. Soriano raddoppia al 56’ e ancora Orsolini firma il 3-0 con una grande azione personale. Babacar e Farias limitano i danni nel finale.

LA PARTITA

All’11’ viene annullato un gol a Babacar per fuorigioco: l’attaccante del Lecce riceve palla in area di rigore e fa partire una gran conclusione a incrociare che supera Skorupski. Grande gesto tecnico, ma viene tutto fermato per una sua posizione irregolare. Da questo momento in poi, però, c’è praticamente solo il Bologna, che si rende pericoloso in tre occasioni ravvicinate. Un grande passaggio filtrante di Soriano pesca Palacio in area di rigore, ma la sua conclusione di prima trova però la grande opposizione di Gabriel in uscita bassa. Poco dopo un cross di esterno destro di Soriano per il Trenza, lasciato troppo solo, vede quest’ultimo colpire di testa, trovando però la parata centrale dell’ex portiere del Milan. Un diagonale di Orsolini dall’interno dell’area di rigore si perde sul fondo. L’occasione più clamorosa viene costruita sempre dagli emiliani e arriva al 34’: Soriano serve Palacio, che scavalca Gabriel ma Rossettini salva in prossimità della linea di porta; sulla ribattuta c’è Orsolini che colpisce di testa trovando solo la parte alta della traversa. Lucioni rischia l’autogol, Sansone e Poli trovano l’opposizione di un Gabriel in grande forma, ma al 43’ la squadra di Mihajlovic riesce a sbloccare meritatamente la situazione: tiro-cross di Sansone, velo di Palacio per Orsolini che da ottima posizione supera Gabriel. Il dominio del Bologna al Via del Mare prosegue anche nella ripresa e il raddoppio arriva puntuale al 56’: ripartenza fulminea del Bologna, con Palacio che serve Sansone ma sulla conclusione dell’attaccante è abile ancora una volta Gabriel a respingere. Il pallone torna tra i piedi dell’argentino che serve Soriano, il cui piatto destro vale lo 0-2. Il match viene chiuso definitivamente al 66’: Sansone riceve spalle alla porta e allarga il gioco su Orsolini, che entra in area, dribbla Calderoni con le sue finte e scarica un destro che si insacca sotto la traversa. Babacar e Farias fanno tremare Mihajlovic nei minuti di recupero, ma alla fine il Bologna porta a casa tre punti meritatissimi.



LE PAGELLE

Orsolini 7,5 – meriterebbe di mettere a segno altri gol, oltre alla sua doppietta, ma Gabriel è in giornata di grazia e limita i danni. Sblocca una partita che rischiava di essere stregata per il Bologna; il 3-0 arriva al termine di una sua grande azione personale.

Soriano 7 – è sempre presente in molte occasioni offensive degli emiliani; dopo la prima opportunità sbagliata da Sansone, riesce a rimediare la situazione siglando il 2-0 di piatto destro che di fatto orienta positivamente il match.

Gabriel 7 – se il risultato non diventa più pesante per il Lecce, gran parte è merito suo. L’ex portiere del Milan è infatti autore di diverse prodezze che, soprattutto nel primo tempo, tengono in piedi i salentini. Nulla però può fare su Orsolini e Soriano.

Calderoni 5 – fa molta fatica a tenere a bada i vari Palacio, Sansone, Soriano e Orsolini. Il Lecce affonda nel secondo tempo e il difensore friulano mostra anche qualche segno di nervosismo.



IL TABELLINO

LECCE-BOLOGNA 2-3

Lecce (4-3-1-2): Gabriel 7; Rispoli 5, Rossettini 5, Lucioni 5, Calderoni 5,5; Petriccione 5,5, Tachtsidis 5,5 (1’ st Shakhov 6), Tabanelli 5,5 (15’ st Farias 6,5); Mancosu 5,5; Falco 5,5 (36’ st La Mantia), Babacar 6. A disp.: Vigorito, Bleve, Riccardi, Donati, La Mantia, Dubickas, Lo Faso, Maselli, Dell’Orco. All.: Liverani 5

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Mbaye 6, Tomiyasu 6,5, Bani 6,5, Denswil 6; Poli 6,5 (31’ st Schouten 6), Medel 6; Orsolini 7,5, Soriano 7 (41’ st Svanberg sv), Sansone 6,5; Palacio 7 (47’ st Santander sv). A disp.: Da Costa, Sarr, Paz, Skov Olsen, Destro, Corbo. All.: Mihajlovic 7

Marcatori: 43’ Orsolini (B), 11’ st Soriano (B), 21’ st Orsolini (B), 40’ st Babacar (L), 46’ st Farias (L)

Arbitro: Abisso

Ammoniti: Medel (B), Tachtsidis (L), Mbaye (B), Babacar (L), Schouten (B), Calderoni (L)

Espulsi: –

Note: –

LE STATISTICHE

• Il Bologna ha vinto tre delle ultime quattro gare di campionato, tanti successi quanti quelli ottenuti nella prima parte della competizione.

• Riccardo Orsolini ha preso parte attiva a sette reti nelle sue ultime cinque presenze contro squadre neopromosse in Serie A (cinque centri, due assist).

• Prima doppietta in Serie A per Riccardo Orsolini; è il più giovane italiano ad averne realizzata una nel campionato in corso (il terzo in generale dopo Vlahovic e Lautaro Martinez).

• Gli ultimi cinque gol in Serie A di Riccardo Orsolini sono arrivati in trasferta, inclusi i quattro realizzati in questo campionato.

• Da quando Mihajlovic è sulla panchina del Bologna, Riccardo Orsolini è il giocatore che ha segnato più gol per i rossoblù in Serie A (dieci, almeno quattro più di qualsiasi altro compagno di squadra).

• Roberto Soriano ha segnato in due presenze consecutive in campionato per la seconda volta da quando gioca in Serie A (la prima è stata tra dicembre 2015 e gennaio 2016, contro Palermo e Genoa, quando indossava la maglia della Sampdoria).

• Sansone per la seconda volta in Serie A ha servito due assist nello stesso match di campionato (la prima era stata contro il Carpi nell'aprile 2016).

• Il Bologna ha effettuato 15 tiri nello specchio in questo match; è record (il precedente era 11) in un match di campionato per i rossoblu da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05).

• Il Bologna è la prima squadra contro cui l'attaccante del Lecce Khouma Babacar trova il gol in Serie A con tre maglie differenti: aveva infatti già segnato contro i rossoblu con quelle di Fiorentina e Sassuolo.

• Secondo gol in questo campionato per Diego Farias, il primo realizzato in casa.