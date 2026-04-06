Serie A, Lecce-Atalanta: le formazioni ufficiali
Due novità nel Lecce nella formazione iniziale: gioca Cheddira al posto di Stulic e c'è anche l'inserimento a centrocampo di Fofana al posto di Gandelman. Palladino risponde con Kolasinac in difesa che la spunta su Ahanor per completare il reparto con Scalvini e Djimsiti, De Ketelaere vince il ballottaggio con Samardzic sulla trequarti, l'altra maglia dal 1' è di Zalewski. In attacco c'è Krstovic dall'inizio.
Di seguito le formazioni ufficiali di Lecce-Atalanta
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Ngom, Ramadani; Pierotti, Fofana, Banda; Cheddira. All. Di Francesco.
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; Zalewski, De Ketelaere; Krstovic. All. Palladino.