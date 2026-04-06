Udinese, Runjaic: "Punto meritato: serviva una grande prestazione per fermare questo Como"

L'Udinese inchioda sullo 0-0 il Como di Cesc Fabregas, interrompendo una striscia di cinque vittorie di fila dei lariani. Kosta Runjaic nel post partita non ha nascosto la soddisfazione per la prestazione dei suoi: "Un punto meritato, abbiamo fatto un ottimo lavoro tatticamente parlando. Una partita intensa, con un gran caldo, alla fine è stato il risultato giusto. Per noi è stata una grande partita contro un Como che arrivava qua molto in forma". Per reggere l'urto di Nico Paz e compagni i friulani hanno fatto una gara di grande compattezza: "Particolarmente attenti in fase difensiva? Contro il Como devi giocare con coraggio, loro sono molto pericolosi. C'è stata tanta voglia da parte dei nostri ragazzi di ottenere il clean sheet, abbiamo fatto un ottimo pressing, serviva una prestazione di questo tipo per fronteggiarli"