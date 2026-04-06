Napoli, Hojlund in forte dubbio: Conte pensa a Giovane per il Milan

Rischio tegola per il Napoli di Conte a poche ore dalla sfida del Maradona contro il Milan. Come riporta Il Mattino infatti, la presenza di Rasmus Hojlund sarebbe in forte dubbio, soprattutto per partire dal 1', e con Lukaku ancora in Belgio il tecnico degli azzurri dovrà inventarsi una soluzione. Al momento il favorito per prendere il posto del daneseè Giovane, che finora ha giocato solo 37' in campionato, ma non è da escludere neanche l'utilizzo di Mc Tominay come falso nove.