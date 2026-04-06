Juve, il figlio di Marchisio in Prima Squadra: il premio di Spalletti

06 Apr 2026 - 15:20
© instagram

© instagram

La Juventus è una questione di famiglia per Claudio Marchisio. Il figlio dell’ex bianconero, centrocampista anche lui, gioca attualmente tra le fila dell'Under 17 della Juve e ieri per la prima volta, come documentato dallo stesso Davide sui propri social, si è allenato con la prima squadra di Spalletti. Un premio che il tecnico ha voluto riservare al classe 2009 per l’ottima stagione che sta disputando finora, condita da 2 gol e 3 assist in categoria, e un attestato di stima da parte del tecnico di Certaldo per un giovane di prospettiva che potrebbe presto far parte del progetto Next Gen. Per un futuro contratto da professionista, la Juventus dovrà trattare con un procuratore speciale, proprio il papà Claudio.

© instagram

© instagram

videovideo

Ultimi video

00:57
DICH SPALLETTI SU FUTURO NAZIONALE 4/4 DICH

Spalletti sulla Nazionale: "Il talento ci sarà, ma serve programmazione corretta"

01:33
MCH RIVER PLATE-BELGRANO 6/4 MCH

River Plate-Belgrano, guarda gli highlights

03:33
Pellegrini: "Il terzo gol ci ha tagliato le gambe. La Champions? Ci proveremo fino alla fine"

Pellegrini: "Il terzo gol ci ha tagliato le gambe. La Champions? Ci proveremo fino alla fine"

01:08
Cremonese-Bologna 1-2: gli highlights

Cremonese-Bologna 1-2: gli highlights

01:13
Pisa-Torino 0-1: gli highlights

Pisa-Torino 0-1: gli highlights

04:06
Inter-Roma 5-2: gli highlights

Inter-Roma 5-2: gli highlights

02:36
Calhanoglu: "Segnale importante"

Calhanoglu: "Segnale importante"

02:35
Thuram: "Siamo forti. Le critiche? Parlano troppo…"

Thuram: "Siamo forti. Le critiche? Parlano troppo…"

00:28
MCH ALIENO YAMAL 5/4 MCH

Suola, tunnel ed esterno, Yamal fa impazzire Trevisani: "Fermi tutti!"

01:34
39' | Gol di Simeone (Atletico Madrid-Barcellona 1-0)

39' | Gol di Simeone (Atletico Madrid-Barcellona 1-0)

01:18
42' | Gol di Rashford (Atletico Madrid-Barcellona 1-1)

42' | Gol di Rashford (Atletico Madrid-Barcellona 1-1)

01:03
Cartellino rosso per Nico Gonzalez

Cartellino rosso per Nico Gonzalez

03:05
Atletico Madrid-Barcellona 1-2: gli highlights

Atletico Madrid-Barcellona 1-2: gli highlights

01:42
87' | Gol di Lewandowski (Atletico Madrid-Barcellona 1-2)

87' | Gol di Lewandowski (Atletico Madrid-Barcellona 1-2)

01:52:31
Atletico Madrid-Barcellona: partita integrale

Atletico Madrid-Barcellona: partita integrale

00:57
DICH SPALLETTI SU FUTURO NAZIONALE 4/4 DICH

Spalletti sulla Nazionale: "Il talento ci sarà, ma serve programmazione corretta"

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI SU CONTRATTO 4/4 DICH

Spalletti: "Contratto? Non riesco a capire perché vi sta a cuore, da un punto di vista di rapporti è tutto regolare"

Inzaghi: "Io al posto di Gattuso? Sono lusingato ma in Arabia non vivo bene, di più"

DICH GROSSO 3/04 DICH

Grosso: "Nazionale? Movimento deve provare a risollevarsi, senza caccia al colpevole"

Inter-Roma 5-2: gli highlights

Inter-Roma 5-2: gli highlights

DICH GRAVINA SU DIMISSIONI DICH

Gravina: "Grande amarezza, ma anche serenità, mi hanno chiesto di restare"

L'amarezza di Gattuso

L'amarezza di Gattuso: "Fa veramente molto male"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:31
Como, Fabregas: "Lenti e sottotono: mi aspettavo di più. In tanti venivano da viaggi lunghi..."
15:30
Napoli, Hojlund in forte dubbio: Conte pensa a Giovane per il Milan
15:20
Juve, il figlio di Marchisio in Prima Squadra: il premio di Spalletti
15:19
Udinese, Runjaic: "Punto meritato: serviva una grande prestazione per fermare questo Como"
14:56
Udinese-Como da record... negativo: Zaniolo l'unico italiano tra i titolari