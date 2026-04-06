Juve, il figlio di Marchisio in Prima Squadra: il premio di Spalletti

La Juventus è una questione di famiglia per Claudio Marchisio. Il figlio dell’ex bianconero, centrocampista anche lui, gioca attualmente tra le fila dell'Under 17 della Juve e ieri per la prima volta, come documentato dallo stesso Davide sui propri social, si è allenato con la prima squadra di Spalletti. Un premio che il tecnico ha voluto riservare al classe 2009 per l’ottima stagione che sta disputando finora, condita da 2 gol e 3 assist in categoria, e un attestato di stima da parte del tecnico di Certaldo per un giovane di prospettiva che potrebbe presto far parte del progetto Next Gen. Per un futuro contratto da professionista, la Juventus dovrà trattare con un procuratore speciale, proprio il papà Claudio.