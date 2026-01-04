Logo SportMediaset

Calcio

Serie A, le formazioni ufficiali di Inter-Bologna

04 Gen 2026 - 20:33

Attacco con Lautaro e Thuram per l'Inter nel posticipo della 18esima giornata del campionato di Serie A contro il Bologna, al via a San Siro alle 20.45. Vincenzo Italiano risponde con Castro unica punta, alle sue spalle agiranno Cambiaghi, Odgaard e Rowe. Di seguito le formazioni ufficiali.
Inter (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 43 Cocchi, 50 Cinquegrano, 53 Lavelli, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.
Bologna (4-2-3-1): 13 Ravaglia; 2 Holm, 14 Heggem, 26 Lucumí, 22 Lykogiannis; 6 Moro, 19 Ferguson; 28 Cambiaghi, 21 Odgaard, 11 Rowe; 9 Castro. A disposizione: 25 Pessina, 82 Franceschelli, 4 Pobega, 7 Orsolini, 8 Freuler, 16 Casale, 17 Immobile, 20 Zortea, 24 Dallinga, 29 De Silvestri, 30 Dominguez, 33 Miranda, 41 Vitik, 77 Sulemana, 80 Fabbian. Allenatore: Vincenzo Italiano.
Arbitro: Guida. l

02:15
Gasp, emozione ritorno

01:00
MCH DEL PIERO COPPA DEL MONDO MCH

La Coppa del Mondo a Riad: c'è Del Piero a custodirla

01:00
MCH BENFICA ESTORIL 3-1 MCH

Pavlidis fa felice Mourinho: tripletta contro l'Estoril

02:18
DICH MCKENNIE POST LECCE 3/1 DICH

McKennie: "Ci è mancato solo il gol"

01:22
DICH SPALLETTI SU RIGORE 3/1 DICH

Spalletti: "Se scelgo io quello che sbaglia il rigore siamo c****i in due"

00:57
DICH FALCONE POST JUVENTUS 3/1 DICH

Falcone: "Sul rigore ho scelto un lato insieme al mio preparatore"

05:24
DICH ITALIANO PRE INTER PER SITO 3/1 DICH

Bologna, Italiano: "Contro l'Inter un altro test, sarà una gara tosta"

00:56
DICH CHIVU SU POLEMICHE CON NAPOLI PER SITO 3/1 DICH

Chivu e le polemiche con il Napoli: "Le parole non servono a nulla"

01:28
DICH CHIVU SU BOLOGNA PER SITO 3/1 DICH

Chivu: "Bologna squadra seria e con identità, sarà dura"

02:18
DICH NICOLA PRE FIORENTINA PER SITO 3/1 DICH

Nicola: "Testa solo a noi e alla nostra crescita"

02:21

Fiorentina-Solomon, l'arrivo dell'israeliano diventa un caso politico: "Non benvenuto"

02:01
Salvezza, c'è Genoa-Pisa

01:17
Domani Lazio-Napoli

03:02
Inter, la carica di Pio

02:00
Stasera Atalanta-Roma

02:15
Gasp, emozione ritorno

DICH SPALLETTI PRE LECCE SU CONTE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Ha ragione, siamo superiori…"

DICH SPALLETTI SU RIGORE 3/1 DICH

Spalletti: "Se scelgo io quello che sbaglia il rigore siamo c****i in due"

DICH SPALLETTI PRE LECCE SU TITOLARI E RISERVE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti: "Titolari e riserve? Concetto vecchio e superato"

Crans-Montana, due calciatori tra i feriti: un U19 del Pescara e un talento del Metz

DICH ALLEGRI SU LEAO DICH

Allegri: "Leao può partire dal primo minuto"

Rissa Mazzocchi-Marusic, Conte prova a far da paciere: volano due cartellini rossi

22:10
Coppa d'Africa, Camerun batte Sudafrica e vola ai quarti
21:14
Torino, Baroni: "questa la considero una crescita"
21:13
Verona, Zanetti: "Sconfitta meritata, non so spiegarmi questa mancanza di energia"
20:33
Serie A, le formazioni ufficiali di Inter-Bologna
20:12
Inter, leggero affaticamento ai flessori per Diouf: niente Bologna