Serie A, le formazioni ufficiali di Inter-Bologna

Attacco con Lautaro e Thuram per l'Inter nel posticipo della 18esima giornata del campionato di Serie A contro il Bologna, al via a San Siro alle 20.45. Vincenzo Italiano risponde con Castro unica punta, alle sue spalle agiranno Cambiaghi, Odgaard e Rowe. Di seguito le formazioni ufficiali.
Inter (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 43 Cocchi, 50 Cinquegrano, 53 Lavelli, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.
Bologna (4-2-3-1): 13 Ravaglia; 2 Holm, 14 Heggem, 26 Lucumí, 22 Lykogiannis; 6 Moro, 19 Ferguson; 28 Cambiaghi, 21 Odgaard, 11 Rowe; 9 Castro. A disposizione: 25 Pessina, 82 Franceschelli, 4 Pobega, 7 Orsolini, 8 Freuler, 16 Casale, 17 Immobile, 20 Zortea, 24 Dallinga, 29 De Silvestri, 30 Dominguez, 33 Miranda, 41 Vitik, 77 Sulemana, 80 Fabbian. Allenatore: Vincenzo Italiano.
Arbitro: Guida. l