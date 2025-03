Serie A, le formazioni ufficiali di Bologna-Lazio

Tutto pronto allo stadio Dall'Ara per il match tra Bologna e Lazio, in programma alle 15, scontro diretto in chiave Champions. Cambio in attacco per i biancocelesti: out Castellanos, Baroni si affida a Dia per guidare il reparto offensivo, supportato dalla batteria di trequartisti formata da Isaksen, Vecino e Zaccagni. Italiano ritrova Freuler a centrocampo e lo affianca a Ferguson. In attacco Orsolini, Odgaard e Ndoye alle spalle di Castro. Di seguito le formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Calabria, Beukema, Lucumí, Miranda; Freuler, Ferguson, Orsolini, Odgaard, Ndoye, Castro. All. Italiano

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares, Guendouzi, Rovella, Isaksen, Vecino, Zaccagni, Dia. All. Baroni