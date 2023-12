Serie A, le designazioni: riecco Massa, tocca alla Juve. Maresca per Lazio-Inter

Un turno in Serie B (Parma-Palermo) dopo le polemiche arbitrali in Napoli-Inter, e subito la Juventus nella 16esima giornata del massimo campionato. Parliamo di Davide Massa che, promosso da Rocchi al Maradona, è stato designato per fischiare in occasione del match del Ferraris tra la Vecchia Signora e il Genoa programmato per venerdì sera (ore 20,45). Alla capolista Inter, impegnata a Roma con la Lazio, toccherà Fabio Maresca della sezione di Napoli: sono diversi gli episodi che lo legano ai nerazzurri, con tanto di proteste dei meneghini. Episodi risalenti specialmente all'era Conte col famoso "Sei sempre tu Maresca". Per Milan-Monza invece, match domenicale all'ora di pranzo, scelto Aureliano. Il collega Marcenaro invece, nel mirino di Josè Mourinho, arbitrerà Napoli-Cagliari. A proposito di Roma: i giallorossi si troveranno davanti Guida in quel di Bologna.