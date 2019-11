Serie A: Lazio-Lecce 4-2, Inzaghi non si ferma più

LAZIO-LECCE 4-2

Continua la corsa della Lazio, che supera 4-2 il Lecce e resta agganciata al Cagliari a quota 24 punti. All'Olimpico i biancocelesti sbloccano la partita con Correa (30') ma vengono ripresi nel primo tempo da Lapadula (40'). Nella ripresa gli uomini di Inzaghi dilagano con Milinkovic (62'), Immobile (rigore al 77') e Correa (80'). Inutile la rete di La Mantia all'85'. Strakosha respinge un rigore a Babacar al 67'. Lazio, doppia premiazione per Immobile: 100 gol e Mvp di ottobre Getty Images

LA PARTITA

Inizia a prendere una piega diversa il campionato della Lazio, che contro il Lecce centra la quarta vittoria di fila grazie a un 4-2 firmato Correa (doppietta), Immobile e Milinkovic. La squadra di Inzaghi allunga sul Napoli (ora staccato di 5 punti) e sull'Atalanta (a -2), confermandosi in piena zona Champions con 24 punti. Il pomeriggio dell'Olimpico è ricco di emozioni, e di errori, un po' in ogni zona del campo e si comincia già dopo 39" con il sinistro di Correa respinto in corner da Silvestri. La Lazio è padrona del campo ma difende malissimo, subendo ripetutamente in contropiede e rischiando anche parecchio. Al 30', dopo un paio di tentativi di Babacar, Correa apre la gara con un destro ma Lapadula, sugli sviluppi di un corner (40'), manda le squadre al riposo sull'1-1.

Strakosha, migliore in campo, inizia la ripresa con un volo a mano aperta su Babacar (colpo di testa) e poi repingendo il rigore dello stesso senegalese (67'). Lapadula infila sulla respinta, ma l'arbitro annulla per l'ingresso anticipato in area di rigore. Sarebbe stata la rete del 2-2, visto che poco prima era arrivata la zampata di Milinkovic su assist di Acerbi (62'). A chiudere i conti, poi, è la coppia d'oro biancoceleste, Immobile-Correa (20 gol in due): l'azzurro non perdona dagli 11 metri al 77' (14° centro in campionato), l'argentino invece segna subito dopo la doppietta personale grazie a un assist del compagno. E a nulla, se non a ribadire le consuete disattenzioni biancocelesti, serve il 4-2 di La Mantia all'85', dimenticato da Bastos. Per confermarsi in zona Champions certi errori non saranno consentiti.



LE PAGELLE

Correa 7,5 - Apre e chiude la partita: in mezzo tanti movimenti coi tempi giusti alle spalle di Immobile, con cui l'intesa è straordinaria.

Immobile 7 - Pomeriggio da incorniciare per il centravanti della Nazionale, premiato prima della partita con il premio di Mvp della A (mese di ottobre) e per i 100 gol con la Lazio. Sale subito a quota 101: sono 14 in campionato, con 5 assist.

Strakosha 8 - Un rigore parato, un prodigioso salvataggio su Babacar e tanti interventi complicati durante tutto il match. Pomeriggio da assoluto protagonista.

Lapadula 6,5 - Trova il momentaneo pareggio e poi infila anche il 2-2, ma viene annullato per essere entrato in area un attimo prima della battuta di Babacar. Una zanzara in mezzo alla difesa biancoceleste.

Lucioni 5 - Soffre, e parecchio, come tutto il resto del reparto. Quando la Lazio si distende, sono problemi seri.

Babacar 5,5 - Lavoro importante al centro dell'attacco, dove combatte spalle alla porta facendo salire bene la squadra. E' il più pericoloso dei suoi, ma dal dischetto si fa ipnotizzare.

IL TABELLINO

LAZIO-LECCE 4-2

Lazio (3-5-2): Strakosha 8; Patric 6 (27' st Bastos 5,5), Luiz Felipe 6, Acerbi 6,5; Lazzari 6,5, Milinkovic 7, Leiva 6 (6' st Cataldi 6), Luis Alberto 6,5, Lulic 6; Correa 7,5 (41' st Berisha sv), Immobile 7.

A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Parolo, André Anderson, Lukaku, Jony, Caicedo, Adekanye. All.: Inzaghi 6,5

Lecce (4-3-1-2): Gabriel 5,5; Meccariello 5,5 (41' st Rispoli sv), Rossettini 5, Lucioni 5, Calderoni 5; Petriccione 5,5, Tachtsidis 6, Majer 5,5 (25' st Shakhov 5,5); Mancosu 5,5; Lapadula 6,5, Babacar 5,5 (27' st La Mantia 6).

A disp.: Vigorito, Bleve, Riccardi, Vera, Benzar, Gallo, Imbula, Dubickas, Lo Faso. All.: Liverani 5,5

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 30' Correa (La), 40' Lapadula (Le), 17' st Milinkovic (La), 32' st rig. Immobile (La), 35' st Correa (La), 40' st La Mantia (Le)

Ammoniti: Mancosu, Lapadula, Lucioni (Le); Leiva, Immobile (La)

Espulsi: -

Note: 22' st Strakosha (La) respinge un rigore a Babacar (Le)

LE STATISTICHE

• La Lazio è imbattuta nelle ultime sette partite di campionato (5V, 2N), e per la prima volta da aprile 2015 ha realizzato almeno due gol in sette gare consecutive in Serie A.

• Con il sesto gol in questa Serie A, Correa ha superato il suo record personale di reti in campionato (cinque centri lo scorso anno, in maglia biancoceleste).

• Luis Alberto ha fornito 29 assist in Serie A dal 2016/17 (stagione del suo esordio): tra chi ha servito almeno 25 assist in questo periodo (sei giocatori) lui è quello che ha disputato meno partite (82).

• Luis Alberto ha servito otto assist nelle prime 12 presenze in questa Serie A, tanti quanti nelle precedenti 30 nella competizione.

• Nelle ultime 15 stagioni soltanto Suso (nel 2018/19) e Luis Alberto (2019/20) hanno fornito 8 assist nelle prime 12 giornate di campionato.

• Nelle ultime cinque giornate di Serie A solamente Lukaku (sei) e Immobile (sette) hanno segnato più di Correa in campionato (cinque reti).

• Quella di oggi è la prima doppietta in Serie A per Joaquin Correa.

• Joaquin Correa ha segnato cinque gol nelle ultime cinque gare di Serie A.

• Solo in otto occasioni un giocatore è riuscito a segnare almeno 14 gol nelle prime 12 partite giocate dalla sua squadra in Serie A. Immobile è l'unico ad esserci riuscito due volte (nel 2017/18 e nel 2019/20).

• Il Lecce ha effettuato 10 tiri nello specchio contro la Lazio, almeno quattro più di quanti la formazione pugliese ne abbia collezionati da inizio campionato in una singola partita.

• Khuma Babacar ha tirato due calci di rigore in questa Serie A, senza trasformare nessuno dei due (il precedente contro il Milan a San Siro). In totale il suo score è di sette penalty realizzati su 10.

• La Lazio (sette) e il Lecce (sei) sono le due squadre che hanno ricevuto più calci di rigore a favore in questa Serie A.

• Sei degli ultimi sette gol di Milinkovic-Savic in Serie A sono arrivati in casa.

• Secondo assist in carriera per Francesco Acerbi in Serie A dopo quello di agosto 2018 contro il Napoli.

• Con quello di oggi, Luca Rossettini ha servito due assist nelle ultime due gare di Serie A; ci era riuscito in un solo precedente: nel novembre 2014, con la maglia del Cagliari, contro Genoa e Napoli.

• Per la prima volta da quando gioca in Serie A, Gianluca Lapadula è andato a segno per tre gare consecutive.