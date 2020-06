Serie A, l'algoritmo che non piace e non assegna lo scudetto: i club dicono no

Riprende la Coppa Italia, riparte il campionato: tra due settimane verrà assegnato il primo titolo stagionale, per lo scudetto occorrerà invece aspettare fine luglio. La Coppa nazionale, tra una polemica e l'altra sulla data delle seimifinali, fila comunque via liscia, in fondo si tratta di tre partite soltanto, meno di una settimana e tutto è vidimato. La Serie A, invece, è altra cosa: ecco allora più scenari, dalla conclusione regolare, ai playoff fino al "piano C", all'algoritmo "graviniano" annunciato e ancora sconosciuto. Ma cosa è? Chi lo vuole? A questa seconda domanda la risposta è semplice: praticamente nessuno. Per la prima, invece, proviamo a fare chiarezza: prima cosa, è la terza ipotesi sul terreno, per cui è remota. Poi, aggiungiamo, non servirà per assegnare lo scudetto. E, detto questo, dovrebbe basarsi su tre sono fattori principali: il rendimento in casa e trasferta, il numero di gare giocate e i gol segnati. Questo per stilare una plausibile graduatoria finale che non deciderà comunque il titolo: se non si potranno giocare i playoff, il tricolore non verrà assegnato.