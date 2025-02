Serie A: La Penna arbitra Inter-Fiorentina, Napoli-Udinese a Marinelli

La Penna arbitrerà Inter-Fiorentina, posticipo del lunedì sera della 24/a giornata di Serie A, mentre Napoli-Udinese, in campo domenica alle ore 20.45, è stata assegnata a Marinelli. Queste le designazioni arbitrali delle gare valide per la 24/a giornata di Serie A, in programma domenica 9 febbraio. Como-Juventus (Abisso, venerdì 7/2 h. 20.45), Hellas Verona-Atalanta (Sozza, sabato 8/2 h. 15), Empoli-Milan (Pairetto, sabato 8/2 h. 18), Torino-Genoa (Feliciani, sabato 8/2 h. 20.45), Venezia-Roma (Zufferli, h. 12.30), Cagliari-Parma (Di Bello, h. 15), Lazio-Monza (Aureliano, h. 15), Lecce-Bologna (h. 18, Fourneau), Napoli-Udinese (Marinelli, h. 20.45), Inter-Fiorentina (La Penna, lunedì 10/2 h. 20.45).