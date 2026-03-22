Serie A, Como-Pisa 5-0: Fabregas quarto in solitaria

La 30a giornata vede il Como lanciare un fortissimo messaggio alla Serie A: i lariani vogliono la Champions League e sono in grandissima condizione, come dimostra il 5-0 al Pisa. Il match si sblocca subito per i ragazzi di Fabregas, col ritorno sul tabellino di Diao: diagonale di sinistro ed è 1-0 dopo sette minuti. Il Pisa prova a reagire con Tramoni ma, alla mezz'ora, il match subisce la sua svolta definitiva col raddoppio e la zampata di Douvikas (30').

Il Como perde Jesus Rodriguez, sfiora due volte il tris e lo trova al 48', proprio col sostituto dello spagnolo: Baturina fulmina Nicolas dal limite, è 3-0. I lariani intravedono la quinta vittoria consecutiva e alzano il piede dall'acceleratore, consentendo al Pisa di risvegliarsi: doppia rete annullata a Stojilkovic e Meister. Nei minuti finali però, coi cambi, Fabregas riprende il controllo della sfida: Alberto Moreno ispira il poker di Nico Paz (75'), Perrone chiude definitivamente lo score sfruttando l'assist del neoentrato Kühn (81'). Un Como debordante vince dunque 5-0 e consolida il quarto posto, sognando la Champions: +3 sulla Juventus e +6 momentaneo sulla Roma. Pisa sempre ultimo, a quota 18 punti, e più vicino alla Serie B.