Serie A, Como-Pisa 5-0: Fabregas quarto in solitaria
I lariani a valanga sui toscani: consolidato il +3 sulla Juve. Tornano al gol Nico Paz e Diao. Hiljemark e i suoi sempre più giù
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La 30a giornata vede il Como lanciare un fortissimo messaggio alla Serie A: i lariani vogliono la Champions League e sono in grandissima condizione, come dimostra il 5-0 al Pisa. Il match si sblocca subito per i ragazzi di Fabregas, col ritorno sul tabellino di Diao: diagonale di sinistro ed è 1-0 dopo sette minuti. Il Pisa prova a reagire con Tramoni ma, alla mezz'ora, il match subisce la sua svolta definitiva col raddoppio e la zampata di Douvikas (30').
Il Como perde Jesus Rodriguez, sfiora due volte il tris e lo trova al 48', proprio col sostituto dello spagnolo: Baturina fulmina Nicolas dal limite, è 3-0. I lariani intravedono la quinta vittoria consecutiva e alzano il piede dall'acceleratore, consentendo al Pisa di risvegliarsi: doppia rete annullata a Stojilkovic e Meister. Nei minuti finali però, coi cambi, Fabregas riprende il controllo della sfida: Alberto Moreno ispira il poker di Nico Paz (75'), Perrone chiude definitivamente lo score sfruttando l'assist del neoentrato Kühn (81'). Un Como debordante vince dunque 5-0 e consolida il quarto posto, sognando la Champions: +3 sulla Juventus e +6 momentaneo sulla Roma. Pisa sempre ultimo, a quota 18 punti, e più vicino alla Serie B.
TABELLINO E PAGELLE
COMO-PISA 5-0
COMO (4-2-3-1) - Butez 6; van der Brempt 6, Kempf 6.5, Diego Carlos 6.5 (34' st Goldaniga sv), Alberto Moreno 6.5; Perrone 7.5, Da Cunha 6.5 (13' st Caqueret 6); Diao 7.5 (34' st Kühn 6.5), Nico Paz 7, Jesus Rodriguez 6.5 (38' Baturina 7); Douvikas 7 (13' st Morata 6). A disposizione: Törnqvist, Vigorito, Cavlina, Alex Valle, Sergi Roberto, Lahdo, Smolcic, Vojvoda, De Paoli. All. Fabregas.
PISA (3-5-2) - Nicolas 5.5; Caracciolo 4.5, Raul Albiol 4, Canestrelli 5 (33' st Iling-Junior 5.5); Leris 4.5, Loyola 4.5 (19' st Stengs 5.5), Højholt 5, Akinsanmiro 5 (1' st Meister 5.5), Angori 5; Tramoni 4.5 (33' st Piccinini 6), Moreo 5 (6' st Stojilkovic 6). A disposizione: Semper, Luppichini, Bozhinov, Touré, Coppola, Calabresi, Bettazzi, Lorran. All. Hiljemark.
Arbitro: Pairetto.
Marcatori: 7' Diao (C), 29' Douvikas (C), 3' st Baturina (C), 30' st Nico Paz (C), 36' st Perrone (C).
Ammoniti: Canestrelli (P), Angori (P).
I DATI OPTA
- Il Como ha collezionato cinque vittorie consecutive in Serie A solo per la seconda volta nella propria storia, dopo la serie di sei registrata tra aprile e maggio 2025.
- Il Como ha segnato almeno cinque gol in un singolo match di campionato solamente sei volte nella propria storia: ben tre di queste sono arrivate nella stagione in corso sotto la guida di Cesc Fàbregas (il 50%): 5-1 il 24 novembre e 6-0 il 24 gennaio contro il Torino, 5-0 nel match odierno contro il Pisa.
- Assane Diao è il 16° marcatore differente del Como nella Serie A 2025/26: mai nella loro storia i lariani avevano mandato a bersaglio così tanti giocatori diversi in un singolo massimo campionato (superato il record di 15 stabilito nella scorsa edizione del torneo).
- Da gennaio 2025 (quando Diao è arrivato in Serie A), solo due giocatori del Como hanno segnato almeno tre gol in campionato sia di destro, sia di sinistro: Assane Diao (5dx+3sx) e Tasos Douvikas (8dx+3sx).
- Assane Diao ha sia segnato una rete, sia servito un assist in una singola partita solo per la seconda volta in carriera nei maggiori cinque campionati europei, dopo Monza-Como 1-3 del 5 aprile 2025.
- Tasos Douvikas ha segnato 11 gol in questa Serie A; l'ultima volta che almeno un giocatore del Como aveva realizzato più di 10 reti in un singolo massimo campionato era il 1951/52 – Giuseppe Baldini (13) e Renato Cattaneo (11) in quel caso.
- Tasos Douvikas (11G) è uno dei due soli giocatori ad aver segnato più di 10 gol nella Serie A 2025/26, assieme a Lautaro Martínez (14G).
- Tasos Douvikas ha realizzato otto delle sue 10 reti totali in match casalinghi nella Serie A 2025/26; per l’attaccante greco una marcatura in più rispetto a quelle trovate in sfide interne nelle prime due stagioni giocate nei maggiori cinque campionati europei, tra Celta Vigo e Como (sette, tra il 2023/24 e il 2024/25).
- Il Como è l'unica squadra di questo campionato a vantare più di un giocatore in doppia cifra di reti segnate: 10 gol per Nico Paz e 11 per Tasos Douvikas.
- Tra i giocatori nati dal 2004 in avanti, solo Kenan Yildiz (17) e Lamine Yamal (23) hanno segnato più reti di Nico Paz a partire dalla scorsa stagione nei maggiori cinque campionati europei: 16, 10 nel campionato in corso e sei nella passata edizione.
- I due centrocampisti più giovani con più di cinque gol segnati in questa Serie A giocano nel Como: Martin Baturina (6G, classe 2003) e Nico Paz (10G, classe 2004), entrambi a bersaglio nel match odierno.
- Nel 2026, nessun centrocampista ha segnato più gol di Martin Baturina in Serie A: cinque, al pari di Scott McTominay. In generale, tra i pari ruolo dei maggiori cinque campionati europei in corso, solo Nadiem Amiri (sette), Christoph Baumgartner e Cole Palmer (sei entrambi) hanno segnato più del classe 2003 croato da inizio gennaio.
- Máximo Perrone ha segnato tre gol e servito quattro assist in questa Serie A; in generale, il Como vanta ben quattro giocatori con almeno tre reti e almeno quattro passaggi vincenti nel campionato in corso (Nico Paz, Martin Baturina e Lucas da Cunha gli altri), almeno il doppio rispetto a qualsiasi altra formazione nel torneo.
- Solo l'Inter (65) ha segnato più gol del Como (53) fino ad ora in questa Serie A. Inoltre, i lariani hanno realizzato almeno due reti per cinque partite di fila nel masimo campionato solo per la seconda volta nella propria storia, dopo la serie di sette registrata tra aprile e settembre 1950.
- Nessun portiere ha registrato più clean sheet rispetto a Jean Butez in questa Serie A: 14, al pari di Yann Sommer.
- Il Pisa, ha registrato meno di tre vittorie nelle prime 30 gare stagionali in Serie A (2V, 12N, 16P) per la prima volta nella propria storia (tre, nel 1983/84).
- Il Pisa ha schierato oggi la sua formazione titolare con l'età media più elevata in questo campionato: 29 anni e 51 giorni.