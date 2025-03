Serie A: Juventus-Verona, Thiago Motta vuole riprendersi il quarto posto

Gli ultimi giorni sono stati tutt'altro che semplici per Thiago Motta, fortemente nell'occhio del ciclone per il tracollo della sua Juventus nelle coppe: out in Champions League col Psv, i bianconeri hanno steccato anche in Coppa Italia e chiuderanno senza trofei. L'Empoli ha avuto la meglio ai rigori, ma avrebbe meritato la vittoria già nei novanta minuti dopo una prestazione-shock della Vecchia Signora, che ora è chiamata al riscatto in Serie A. C'è da recuperare il quarto posto, soffiato da quella Lazio che ha sconfitto il Milan volando a 50 punti, e il match conclusivo della 27a giornata di Serie A mette di fronte l'Hellas Verona. Si gioca alle 20.45 e Thiago Motta fa la conta dei presenti: out Savona, Douglas Luiz, Renato Veiga e Conceiçao oltre ai tre lungodegenti (Milik, Bremer, Cabal). Scelte che sono dunque obbligate sia sulle corsie difensive che su quelle offensive: giocheranno Weah e Cambiaso, con Nico Gonzalez e Yildiz sulle ali del 4-2-3-1. McKennie viene confermato sulla trequarti, nuova bocciatura in vista per Koopmeiners: Thuram, uno dei pochi positivi in Coppa, è in pole per affiancare Locatelli. Dopo il flop di Vlahovic nello scorso match, torna titolare Kolo Muani, mentre Gatti guiderà la difesa: al suo fianco Kelly.