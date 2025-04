Serie A, in attesa del Monza il Venezia visita San Marco

In attesa della sfida decisiva per la salvezza con il fanalino di coda Monza, in programma sabato pomeriggio al Penzo, il Venezia ha visitato ieri la Basilica di San Marco e il suo Campanile. "Un momento di profonda connessione con la città - ha ricordato la società - un'occasione per vivere da vicino la sua grandezza, la sua storia e la sua straordinaria bellezza. Un gesto che parla di orgoglio, di appartenenza, e di rispetto per la magnificenza di Venezia". Alla visita erano presenti anche il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, e il proto di san Marco, Mario Piana. Quanto all'aspetto agonistico, formazione ancora tutta da decifrare, anche perché Di Francesco nelle ultime gare ha ampliato le rotazioni coinvolgendo gran parte della rosa. In quest'ottica, fondamentali per le ultime sette gare potrebbero essere i recuperi di Sverko e Duncan - ai box, in maniera intermittente, da mesi - ma anche di Maric, che sabato, se dovesse rientrare, affronterebbe la sua ex squadra. Per i lagunari, il successo in campionato manca dal 22 dicembre con il Cagliari.