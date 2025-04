In riferimento alle partite dell'ultima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha squalificato per 1 giornata 6 giocatori: Alessandro Bastoni ed Henrikh Mkhitaryan (Inter), Medon Berisha e Nikola Krstovic (Lecce), Liberato Cacace (Empoli), Maxi Perrone (Como). Per un turno fermato anche l'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano e Massimiliano Farris (Inter). Per i club multe di 4mila euro per il Lecce, 3mila per l'Inter e 1500 per il Bologna.