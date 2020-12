Serie A, il Benevento passa col Genoa con i gol di Insigne e Sau

BENEVENTO-GENOA 2-0

Nella 13a giornata di Serie A, il Benevento batte il Genoa 2-0 e conferma le buone impressioni delle ultime settimane: decidono le reti di Roberto Insigne al 57’ e Marco Sau, su calcio di rigore, all’88’. Per i sanniti è la prima vittoria dal 22 novembre, ma anche il quinto risultato utile nelle ultime sei (due vittorie, tre pareggi e una sconfitta). Buio pesto per i liguri, la cui unica vittoria in campionato resta quella del primo turno.

LA PARTITA

Convince sempre più, settimana dopo settimana, il Benevento di Filippo Inzaghi, che grazie a una prova autoritaria si sbarazza di un Genoa che non riesce in alcun modo ad avvicinare la prestazione messa in campo soltanto pochi giorni fa contro il Milan capolista. I sanniti dimostrano sin dai primi minuti grande voglia di fare e puntano tutto su una manovra avvolgente: un modo di proporsi diametralmente opposto rispetto all’atteggiamento guardingo, quasi senza idee, del Grifone. Nonostante ciò entrambi i portieri restano relativamente tranquilli nella prima mezz’ora e paradossalmente la prima occasione di rilievo è di marca genoana, al 32’: la conclusione dal limite dell’area di Shomurodov impegna severamente Montipò, bravo a distendersi e deviare in calcio d’angolo.

Superato lo spavento, il Benevento riordina le idee nell’intervallo, torna a macinare gioco nella ripresa e passa in vantaggio al 57’: a realizzare il gol è Roberto Insigne, bravo a sfruttare il lancio di Hetemaj, eludere l’intervento di Masiello e superare Perin con una precisa conclusione mancina. La reazione degli ospiti è praticamente nulla, il Benevento rallenta il ritmo ma resta stabilmente nella metà campo avversaria, chiudendo i conti all’88’: Sau viene atterrato in area da Masiello, Giua indica il dischetto e lo stesso attaccante ex Cagliari e Sampdoria trasforma. Non ci sono altre emozioni fino al triplice fischio: per il Benevento è il quinto risultato utile nelle ultime sei partite, che vale l’undicesimo posto in compagnia dell’Udinese con 15 punti, mentre il Genoa resta penultimo con il Torino a quota 7, con il solo Crotone alle spalle della squadra di Maran.

LE PAGELLE

R. Insigne 7 – Propositivo, vivace e sgusciante, non è un caso che sia lui ad aprire le marcature, grazie a una rete degna del fratello maggiore, seppur segnata di sinistro.

Montipò 6,5: Chiamato in causa raramente, ma quando capita non sbaglia: decisivo sull’unica vera azione degli avversari, il tiro di Shomurodov poco oltre la mezz’ora.

Lapadula 5,5: Tanto lavoro ‘sporco’ per l’ex Lecce, ma poca ispirazione sotto porta. Non segna dallo scorso 2 novembre, la sua crisi realizzativa pare senza fine.

Shomurodov 6: Difficile individuare una prestazione positiva in casa Genoa: l’unico sufficiente è l’uzbeko, che solo a causa dello splendido intervento del portiere avversario non riesce a festeggiare il gol.

Destro 5 – Poche idee, zero spunti. È anche vero che i compagni non lo aiutano in maniera efficace, ma dopo la doppietta al Milan era lecito attendersi di più.

IL TABELLINO

BENEVENTO-GENOA

Benevento (4-3-2-1): Montipò 6,5; Letizia 6,5, Glik 6,5, Tuia 6,5 (34’ st Foulon sv), Barba 6; Improta 6, Hetemaj 6, Ionita 6; R. Insigne 7 (29’ st Tello), Caprari 6,5 (34’ st Sau 6); Lapadula 5,5 (34’ st Di Serio sv). A disp.: Manfredini, Lucatelli, Del Pinto, Viola, Dabo, Moncini, Pastina. All.: F. Inzaghi 7

Genoa (4-4-2): Perin 5,5; Goldaniga 5,5 (30’ st Badelj sv), Bani 5,5, Masiello 5,5, Czyborra 5,5 (13’ st Criscito 5,5); Ghiglione 5,5, Sturaro 5 (13’ st Radovanovic 5,5), Lerager 5,5, Pjaca 5,5; Destro 5 (27’ st Scamacca sv), Shomurodov 6 (13’ st Pandev 5,5).

A disp.: Paleari, Lima, Behrami, Zajc, Melegoni, Rovella, Zappacosta. All.: Maran 5

Arbitro: Giua

Marcatori: 12’ st R. Insigne (B), 43’ st rig. Sau (B)

Ammoniti: Bani (G), Caprari (B), Goldaniga (G), Masiello (G)

LE STATISTICHE

- Il Benevento ottiene il terzo risultato utile casalingo in questa stagione di Serie A, dando vita alla striscia più lunga di imbattibilità tra le mura domestiche nel massimo campionato.

- Il Genoa manca l’appuntamento con la vittoria per il 12^ incontro consecutivo in Serie A, eguagliando la striscia negativa dell’aprile 2014 (14 gare in quel caso).

- Secondo gol in questa stagione di Serie A per Roberto Insigne (dopo quello contro il Napoli): entrambi i centri sono arrivati in gare casalinghe, e in entrambi i casi la sua rete ha sbloccato il match (gol del momentaneo 1-0 anche contro il Napoli).

- Roberto Insigne ha sbloccato il match con la sua prima conclusione nella gara.

- Perparim Hetemaj torna a servire un assist in Serie A dopo 1176 giorni dall’ultima volta: assist per Castro in quel caso, nell’ottobre 2017, con la maglia del Chievo.

- Marco Sau ha segnato la sua prima rete in questa Serie A, la 36^ totale nel massimo campionato: solo due di questi gol sono arrivati su rigore (l’ultimo nel febbraio 2013, con il Cagliari).

- Marco Sau ha segnato la sua quinta rete contro il Genoa in Serie A, facendo dei liguri la propria vittima preferita nel massimo campionato.