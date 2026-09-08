La Serie A è di nuovo uno spettacolo: nessuno 0-0 dopo 3 giornate e più gol degli scorsi anni

Numeri ben diversi da quelli della passata stagione, in cui nelle prime 30 partite si potevano contare già 3 pareggi a reti bianche, e in cui i gol segnati erano stati solo 65, a fronte degli 82 che abbiamo visto in questo inizio di stagione. Un numero mai così alto dal 2021. Una tendenza probabilmente anche figlia delle nuove linee guida arbitrali proposte da Orsato, che stanno restituendo ai tifosi delle partite più dinamiche e scorrevoli. Diminuiscono i falli, aumenta il tempo effettivo e aumenta, di conseguenza, anche il numero di gol e occasioni.