IL DATO

La Serie A è di nuovo uno spettacolo: nessuno 0-0 dopo 3 giornate e più gol degli scorsi anni

Nelle prime 3 giornate sono stati segnati 82 gol 

08 Set 2026 - 13:48
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Benvenuti nella nuova Serie A: un campionato probabilmente ancora indietro, a livello economico, rispetto alle altre potenze europee, ma che si sta promettendo di tornare a brillare in fatto di gol e spettacolo. Una promessa che, almeno finora, è supportata dai dati raccolti nelle prime tre giornate: la Serie A, infatti, è l'unico dei top 5 campionati europei a non aver ancora fatto registrare uno 0-0. 

Il confronto

 Numeri ben diversi da quelli della passata stagione, in cui nelle prime 30 partite si potevano contare già 3 pareggi a reti bianche, e in cui i gol segnati erano stati solo 65, a fronte degli 82 che abbiamo visto in questo inizio di stagione. Un numero mai così alto dal 2021. Una tendenza probabilmente anche figlia delle nuove linee guida arbitrali proposte da Orsato, che stanno restituendo ai tifosi delle partite più dinamiche e scorrevoli. Diminuiscono i falli, aumenta il tempo effettivo e aumenta, di conseguenza, anche il numero di gol e occasioni. 

Leggi anche

Il Var è sparito: zero chiamate e nessun rigore assegnato in quasi tre giornate di Serie A

serie a
gol
daniele orsato

Ultimi video

02:34
Mourinho e l'Inter

Mourinho e l'Inter

01:49
Miceli: "Mourinho è in debito con il Real. E tra Mbappé e Vinicius..."

Miceli: "Mourinho è in debito con il Real. E tra Mbappé e Vinicius..."

02:40
Callegari: "Champions, vediamo se Max ha ancora il tocco magico. E vi dico perché l'Inter può crederci!"

Callegari: "Champions, vediamo se Max ha ancora il tocco magico. E vi dico perché l'Inter può crederci!"

00:54
Landoni: "Vi spiego tutte le misure di sicurezza per Napoli-Arsenal: livello alto di rischio!"

Landoni: "Vi spiego tutte le misure di sicurezza per Napoli-Arsenal: livello alto di rischio!"

01:18
Verso Napoli-Arsenal, Landoni: "Brutte notizie dall'allenamento! McTominay, intervento riuscito"

Verso Napoli-Arsenal, Landoni: "Brutte notizie dall'allenamento! McTominay, intervento riuscito"

01:31
Le ultime di formazione in vista di Real Madrid-Inter: "Una mezza rivoluzione"

Le ultime di formazione in vista di Real Madrid-Inter: "Una mezza rivoluzione"

01:16
Fiorentina sottosopra

Fiorentina sottosopra

01:25
Atalanta, riecco Kessié

Atalanta, riecco Kessié

02:09
Il dominio della "Gen Z"

Il dominio della "Gen Z"

01:38
Come Madrid vede l'Inter

Come Madrid vede l'Inter

00:36
La sveglia di Mbappè

La sveglia di Mbappè

00:39
Totti e la Roma

Totti e la Roma

01:54
Super prezzo, poca resa

Super prezzo, poca resa

02:06
Juve, qualcosa non torna

Juve, qualcosa non torna

02:08
Allegri e la Champions

Allegri e la Champions

02:34
Mourinho e l'Inter

Mourinho e l'Inter

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI SU MILAN PER SITO 5/9 SRV

Spalletti: "Il Milan è tanta roba, una squadra fortissima"

DICH CHIVU SU POSSIBILITA' DI VINCERE LA CHAMPIONS PRE REAL MADRID PER SITO 7/9 DICH

Chivu: "Mou stupito che non abbiamo vinto la Champions? Ma lui avrebbe voluto?"

DICH SPALLETTI SU MERCATO JUVE PER SITO 5/9 SRV

Spalletti: "Sul mercato non abbiamo fatto tutto quello che volevamo"

DICH MARTINEZ POST NAPOLI DICH

Josep Martínez: "Siamo l'Inter e non molliamo mai"

Juventus-Milan 1-1: gli highlights

Juventus-Milan 1-1: gli highlights

Udinese-Lazio 1-2: gli highlights

Udinese-Lazio 1-2: highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:49
Giudice sportivo Serie A: 1 turno a Gaetano, 2 a Tedesco, inibito Saputo
PORTIERE - Gigio Donnarumma (Manchester City), 45 milioni di euro
14:44
Pallone d'Oro: Donnarumma escluso da top 10 miglior portiere, c'è Vozinha
13:53
Inter contro il Real senza sponsor sulla maglia: il motivo e i precedenti
13:10
Nations League, in vendita biglietti per Francia-Italia a Parigi
12:38
Dopo 47 partite l’Al-Hilal di Simone Inzaghi perde per la prima volta