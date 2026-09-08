Inter contro il Real senza sponsor sulla maglia: il motivo e i precedenti

L'Inter questa sera farà il suo esordio in Champinos League contro il Real Madrid al Bernabeu senza sponsor sulla maglia. La legge in Spagna vieta la promozione di società di betting e di gioco d'azzardo nel campo sportivo. Per questo sulla divisa dei nerazzurri questa sera non sarà presente il main sponsor Betsson Sport.



Non è la prima volta che i nerazzurri giocano la massima competizione europea senza sponsor sulla maglia. Nella stagione che culminò con la finale persa contro il City, l'Inter giocò diverse partita con la maglia completamente "pulita". Il motivo, in quel caso, fu l'interruzione del rapporto con DigitalBits in seguito a una serie di mancati pagamenti. A Istanbul però Lautaro e compagni avevano sulla maglia Paramount+ come sponsor, frutto di un accordo limitato alle ultime partite di campionato e la finalissima di Champions League.