Serie A, gli arbitri della seconda giornata: Bonacina per Napoli-Cagliari

Sarà Bonacina di Bergamo a dirigere Napoli-Cagliari, valido per la seconda giornata del campionato di serie A. Questi gli arbitri designati per il turno
Venerdì 29 agosto
Ore 18.30
Cremonese-Sassuolo: Guida di Torre Annunziata
Ore 20.45
Lecce-Milan: Marinelli di Tivoli.
Sabato 30 agosto
Ore 18.30
Bologna-Como: Doveri di Roma
Parma-Atalanta: Mariani di Aprilia.
Ore 20.45
Napoli-Cagliari: Bonacina di Bergamo
Pisa-Roma: Collu di Cagliari
Domenica 31 agosto
Ore 18.30
Genoa-Juventus: Chiffi di Padova
Torino-Fiorentina: Abisso di Palermo
Ore 20.45
Inter-Udinese: Marchetti di Ostia Lido
Lazio-Verona: Crezzini di Firenze.
Commenti (0)