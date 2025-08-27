Fiorentina, Fazzini: "Concorrenza mi fa crescere, Conference nostro obiettivo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del ritorno di Conference League tra Fiorentina e Polissya, Jacopo Fazzini si è detto pronto ad affrontare la concorrenza in maglia viola dichiarando senza timori gli obiettivi della squadra: "In base a ciò che chiede il mister e chiede la partita io cerco di adattarmi. A Cagliari dovevo dare una mano in fase difensiva e tenere la palla alta. E' normale che qui ci sia concorrenza, chiaramente devo giocarmi il posto e questa cosa mi stimola a dare di più ogni giorno per fare meglio. La Conference è un obiettivo che ci siamo posti, saranno tante partite complicate e dovremo affrontarle nel migliore dei modi. Non pensiamo al fatto se siamo favoriti o no, ma faremo di tutto per raggiungere l'obiettivo". Ha poi aggiunto: "Spero di essere della partita, vedremo domani ma ovviamente darò il mio contributo. Io sono a disposizione per il ruolo, qualsiasi posizione mi dirà il mister la interpreterò col massimo dell'impegno e della disponibilità. Noi vogliamo comandare la partita e per farlo dobbiamo muoverci, capire gli spazi liberi, quindi il ruolo è determinato anche dagli avversari. Io e Gudmundsson abbiamo un bellissimo rapporto, siamo simili ma abbiamo caratteristiche diverse. Guardo i suoi movimenti e cerco di capire cose che mi possono far crescere, da lui così come dagli altri compagni. La competizione serve per alzare il livello. L'esordio è stata una grande emozione. Non pensiamo al risultato, partiamo 0-0, dovremo giocare per vincere e per mettere in campo quello che ci siamo detti senza pensare al risultato dell'andata. Mi sto trovando benissimo, mi hanno accolto tutti nel migliore dei modi e non potevo chiedere di meglio. Ho voglia di giocare e di farmi vedere per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".