Calcio

Juventus in lista 'Most Innovative Winners' di Front Office Sports

27 Ago 2025 - 16:05

Un nuovo prestigioso riconoscimento internazionale per Juventus, che entra a far parte della lista 'Most Innovative Winners' stilata da Front Office Sports, in collaborazione con Sports Innovation Lab.

Il premio celebra i team, le leghe e i brand che stanno ridefinendo l'industria sportiva, fissando nuovi standard di innovazione, creatività, progresso e impatto culturale.

Secondo Front Office Sports, Juventus ha dimostrato come un club di calcio possa trasformarsi in una forza culturale capace di ispirare i tifosi ben oltre i confini del campo da gioco.

Questa visione prende forma in un ampio spettro di progettualità: dai contenuti originali dello Juventus Creator Lab, alle attivazioni di brand, dalle collaborazioni licensing innovative fino all'adozione di tecnologie avanzate per la performance sportiva e al lancio della piattaforma di innovazione Juventus Forward.

Il culmine è arrivato nel 2025 con una collaborazione sorprendente: in partnership con Lunar Outpost, Juventus è diventata la prima squadra di calcio a sbarcare sulla Luna.

