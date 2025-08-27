La Fifa minaccia di sospendere la Federazione indiana

Logo SportMediaset
27 Ago 2025 - 15:13

Fifa e Federcalcio asiatica minacciano di escludere la nazionale dell'India e i suoi club da tutte le competizioni se non approverà il nuovo statuto entro il 30 ottobre. In una lettera al presidente della All India Football Federation (Aiff), Kalyan Chaubey, Fifa e Afc hanno espresso la loro "profonda preoccupazione" per la mancata adozione del testo. "Il mancato rispetto di questa tempistica non ci lascerà altra scelta che deferire la questione alla Fifa" per una decisione, hanno scritto nella lettera. "L'Aiff deve considerare questo messaggio vincolante come un'immediata osservanza al fine di preservare i propri diritti in quanto membro della Fifa e dell'Afc", hanno proseguito. Il nuovo statuto della Federcalcio indiana è oggetto di una causa pendente presso la Corte Suprema dal 2017. Nel 2022, l'Indian Football Association è stata sospesa per un breve periodo per traffico di influenze illecite dopo che la Corte Suprema aveva nominato un comitato di amministratori per gestirla. Questa misura è stata revocata pochi giorni dopo, quando l'Aiff ha deciso di indire le elezioni, in cui Kalyan Chaubey è stato eletto nuovo presidente. La minaccia di esclusione arriva mentre l'inizio dell'edizione 2025-'26 della principale competizione nazionale, l'Indian Super League, è stata rinviata a causa di una controversia finanziaria tra l'Aiff e il gestore privato della lega. 

